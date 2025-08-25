Cine este iubita lui Gerard Butler. ADEVĂRUL despre viața amoroasă a starului din „300”

Viața amoroasă a lui Gerard Butler și întrebarea dacă se va căsători vreodată au fost un subiect de fascinație pentru presă încă de când starul scoțian a apărut în filmul din 2006, „300”. De-a lungul timpului, au existat relatări nefondate care îl leagă de femei celebre precum Cameron Diaz și Naomi Campbell.

„Știi ce e amuzant? În ultimul an, probabil au existat zvonuri despre zece femei diferite cu care ar trebui să am o relație”, a declarat el pentru Esquire în 2009. „Cred că poate una e adevărată. Poți să te plimbi cu o sută de prieteni și e mișto, dar în secunda în care e implicată o femeie…”

În realitate, Butler este de mult timp „blocat” la o singură femeie, iubita sa pe nume Morgan Brown, cu care are o relație amoroasă din 2014. O va cere vreodată de soție? Rămâne de văzut însă.

Nu de alta, dar vedeta din „300” pare să se bucure de o fază „intermitentă” cu iubita sa, Morgan Brown, cu care este din 2014. Cuplul a pozat împreună la premiera din Los Angeles a filmului „Cum să-ți dresezi dragonul” (un remake live-action al originalului animat din 2010, în care Butler a avut un rol vocal) pe 7 iunie.

În mod ironic, într-un interviu din 2010 acordat emisiunii Extra pentru primul episod din seria „Cum să-ți dresezi dragonul”, reporterul Renee Bargh l-a întrebat pe Butler cum s-ar putea „antrena sau prinde un scoțian în capcană”, la care acesta a răspuns: „Mi-ar plăcea să întâlnesc femeia care știe cum să facă asta, pentru că, de fapt, sunt pregătit, dar… nu sunt ușor de prins, însă când ajungi acolo, merită”.

Autorul recomandă:

Gerard Butler și-a găsit marea DRAGOSTE în brațele unui model cu 25 de ani mai tânără ca el. Femeia e pasionată de sporturi extreme și mașini de curse

Celebrul Gerard Butler a răspuns la întrebarea: „Cine sărută mai bine, Jennifer Aniston sau Angelina Jolie?”. „Știu că o să vă surprind…”