Cine este MEDICUL care ar putea conduce Spitalul Militar din Capitală? Are grad de general și experiență de peste 3 decenii în medicina militară

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, urmează să anunțe în orele următoare numele noului comandant interimar al Spitalului Militar Central din București, după retragerea din activitate a generalului Florentina Ioniță, pusă sub acuzare de procurorii militari ai DNA. Surse din MApN au declarat pentru Mediafax că favorita ministrului pentru funcția de comandant este un general de brigadă cu o stea și medic endocrinolog cu peste trei decenii de experiență în sistemul medical militar.

Decizia privind conducerea interimară a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” vine la câteva zile după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Florentina Ioniță, fostul comandant al unității, a fost trecută în rezervă.

Potrivit surselor Mediafax, ministrul Ionuț Moșteanu o susține pentru funcția de comandant interimar pe generalul de brigadă Mădălina Maxim, actualul coordonator al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu” din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Mădălina Maxim este medic endocrinolog și are o carieră de peste trei decenii în sistemul medical militar. A absolvit Facultatea de Medicină în 1986, iar în noiembrie 2024 a fost avansată la gradul de general de brigadă cu o stea de către fostul președinte Klaus Iohannis.

Centrul condus în prezent de Maxim are rolul de a asigura controalele medicale periodice pentru cadrele militare active, personalul civil contractual, pensionarii militari și veteranii de război. Sub conducerea sa, instituția a devenit un model de eficiență administrativă și profesionalism în sistemul medical militar.

Conform informațiilor obținute de Mediafax, generalul Mădălina Maxim ar urma să asigure interimatul la conducerea Spitalului Militar Central pentru o perioadă de trei luni, interval în care va fi organizat concursul oficial pentru ocuparea funcției de comandant titular.

Numirea sa ar putea fi anunțată oficial de Ministerul Apărării Naționale în cursul acestei zile, după finalizarea formalităților administrative.