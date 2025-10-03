Polițistul antidrog reținut împreună cu membrii celei mai mari grupări de traficanți de droguri ajunsese cel mai bătrân lucrător operativ din structura BCCO București. Procurorii DIICOT au ajuns la concluzia că bărbatul nu voia să iasă la pensie pentru a putea să protejeze în continuare afacerile răufăcătorilor.

Procurorii DIICOT și polițiștii bucureșteni ai Serviciului Grupări Infracționale Violente au făcut, la sfârșitul săptămânii trecute, zeci de percheziții în București și județele Ilfov și Olt, într-un dosar care viza destructurarea uneia dintre cele mai mari grupări de traficanți de droguri din Capitală.

Este vorba despre organizația criminală condusă de Neculae Sticlan zis Capai, care număra peste 50 de membri.

Printre oamenii de încredere a lui Capai se număra, spun surse judiciare, inclusiv un polițist operativ din cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) București.

Sursele citate au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că bărbatul reținut este agentul Sinel Daniel Sălcianu și are vârsta de 57 de ani. Bărbatul ar fi cel mai în vârstă lucrător operativ din cadrul BCCO. Procurorii presupun că el ar fi evitat să se pensioneze deoarece ar fi dorit să profite cât mai mult de calitatea de polițist pentru a-i putea ajuta pe membrii grupării Capai.

Polițistul antidrog a avut probleme cu banii

Surse judiciare au dezvăluit, pentru Gândul, că agentul îi ținea la curent pe traficanți în legătură cu stadiul dosarelor în care sunt cercetați membrii organizației criminale și când au loc acțiuni ale BCCO.

Sursele citate au precizat că oamenii lui Capai ar fi fost informați de către polițistul Sălcianu inclusiv înainte de declanșarea mega-acțiunii cu numele de cod Ziua Z, când autoritățile au făcut, în toată țara, sute de percheziții la vânzătorii de stupefiante.

Surse din rândul anchetatorilor au mai afirmat că subofițerul ar fi avut probleme financiare din cauza unor datorii, motiv pentru care pe numele lui a fost instituită o poprire.

Bărbatul ar deține o locuință în Bragadiru, un teren la Tâncăbești și ar avea un autoturism BMW relativ vechi, fabricat în 2004. În anul 2022, Sălcianu a participat la un concurs destinat agenților care doreau să intre în corpul ofițerilor însă a fost declarat respins după ce a luat puțin peste nota 5.

Traficanții au investit în afaceri imobiliare

Totodată, sursele citate au declarat, pentru Gândul, că membrii clanului Capai își aveau cartierul general în Sectorul 5, unde reprezentau una dintre cele mai vechi grupări infracționale specializate în trafic de droguri și proxenetism. Anchetatorii au informații că o parte din banii obținuți din infracțiuni ar fi fost investiți, prin interpuși, în afaceri imobiliare.

Pentru anihilarea clanului, procurorii DIICOT și polițiștii au descins, duminică, la 43 de adrese din București și județele Ilfov și Olt. În timpul operațiunii, cartierele Rahova și Ferentari au fost supravegheate dintr-un elicopter aflat în dotarea Poliției Române. Ridicat de acasă, agentul Sinel Daniel Sălcianu a fost inițial reținut pentru 24 de ore după care a fost plasat în control judiciar.

