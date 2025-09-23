Descinderi în forță ale DIICOT, într-un dosar de trafic DROGURI de mare risc, în Arad. 64 de percheziții și peste 20 de persoane implicate

Procurorii DIICOT și oolițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad au descins, marți 23 septembrie, la peste 60 de locații din județul Arad, într-un dosar privind traficul de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

În urma cercetărilor a reieșit că peste 20 de persoane au vândut, depozitat sau transportat droguri de risc și de mare risc în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025.

„Astăzi, 23 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, efectuează 64 de percheziții domiciliare în județul Arad, într-o cauză privind săvârșirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, toate în formă continuată.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025, peste 20 de făptuitori, acționând în baza unor înțelegeri prealabile, au procurat, deținut, depozitat, transportat, intermediat, oferit cu titlu gratuit și vândut, în mod repetat, droguri și substanțe cu efect psihoactiv, în scopul obținerii facile a unor importante sume de bani”, se arată în comunicatul autorităților.

„Sunt puse în executare 65 de mandate de aducere”

Oamenii legii au pus în executare 65 de mandate de aducere, iar persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad.

„Vor fi sunt puse în executare 65 de mandate de aducere, audierile urmând a se desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Arad.

Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzilor de Combaterea Criminalității Organizate Timișoara, Alba Iulia și Oradea, Serviciilor de Combaterea Criminalității Organizate Caraș-Severin și Mehedinți, Inspectoratului de Poliție Județean Arad și jandarmilor din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Arad și Grupării Mobile de Jandarmi ,,Glad Voievod” Timișoara”, a mai precizat sursa citată.

FOTO/VIDEO: DIICOT

