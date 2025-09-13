Un polițist ilfovean reținut de două ori în ultimii șase ani, o dată pentru că și-a bătut soția și i-a turnat benzină pe haine, iar a doua oară pentru corupție, continuă să facă parte din structurile Ministerului de Interne.

În toamna lui 2019, polițiștii ilfoveni au fost alertați de vecinii unei femei din Buftea cu privire la faptul că iubitul acesteia ar fi bătut-o și ar fi încercat să-i dea foc de vie. După ce au ajuns la adresa indicată de martori, polițiștii au constatat că agresorul este agent de poliție rutieră, la Buftea.

Bărbatul a fost acuzat de lovire și reținut pentru 24 de ore. În plus, s-a emis un ordin de protecție provizoriu, pentru cinci zile. Surse din Poliție au declarat, pentru Gândul, că femeia ar fi refuzat să depună plângere, astfel că dosarul deschis pe numele polițistului rutier Gabriel Pandeli a fost clasat.

Ca urmare, agentul a continuat să-și desfășoare nestingherit activitatea în cadrul Poliției Chitila și a făcut acest lucru până la sfârșitul lunii iulie a anului 2022, când a fost ridicat de ofițerii DGA împreună cu alți trei colegi de serviciu și doi polițiști locali din cadrul Primăriei Chiajna.

Reținut pentru luare de mită

Cei cinci bărbați au fost acuzați că primeau mită pentru a nu sancționa unii șoferi opriți pentru neacordare de prioritate sau depășirea limitei de viteză.

Pandeli a fost din nou reținut și prezentat în fața instanței Tribunalului Ilfov cu propunere de arestare preventivă, însă magistrații au stabilit că măsura controlului judiciar este suficientă.

Surse din Poliție au declarat, pentru Gândul, că bărbatul care, cu trei ani înainte, încercase să-și incendieze partenera de viață, a fost pus abia acum la dispoziția conducerii Inspectoratului Poliției Județene Ilfov. Pe cale de consecință, Pandeli nu a mai avut voie să poarte armă și a pierdut dreptul de a mai avea acces la orice informații legate de dosarele aflate în lucru la colegii săi. Totuși, spun sursele Gândul, bărbatul a rămas să lucreze ca polițist și ar fi primit un post nou în cadrul IPJ Ilfov.

AUTORUL RECOMANDĂ: