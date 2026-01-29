Frații Pavăl intră puternic în afaceri la Iași. Tranzacția uriașă de 12 milioane de euro pe care o pun la cale

Grupul Dedeman, probabil cel mai important retailer de bricolaj și materiale de construcții din România, pregătește o intrare puternică în Iași. Frații Pavăl, proprietarii companiei, intenționează să cumpere un teren de peste 12 hectare în imediata apropiere a centrului comercial Mall Moldova, dezvăluie Ziarul de Iași.

Terenul respectiv aparține firmei Rinco Fin SRL, din Râmnicu Sărat, care îl are în spate pe Cosmin Ionuț Roșu.

Când se va încheia contractul

Din câte se pare, cel mai târziu până la 30 martie 2026 se va semna contractul de vânzare-cumpărare a terenului, această tranzacție fiind, deja, blocată pentru Dedeman SRL – promisiunea de vânzare a fost înscrisă în cartea funciară și există și o clauză de inalienabilitate, care împiedică vânzarea sau înstrăinarea suprafeței respective.

În plus, se pare că pe teren este pusă o ipotecă legală în favoarea companiei Dedeman, în valoare de 1,21 milioane de euro.

Ținând cont de prețurile practicate în piață, valoarea tranzacției imobiliare s-ar putea ridica la peste 12 milioane de euro, dar suma aceasta nu este confirmată oficial. Totuși, nivelul ipotecii oferă un indiciu relevant asupra dimensiunii financiare a întregii afaceri.

Prin achiziționarea acestui teren, grupul Dedeman își va consolida poziția în județul Iași, unde deja operează trei magazine.

În aceeași zonă mai investesc și alți mari jucători din retail, cum ar fi grupul Hornbach sau gigantul suedez IKEA.

