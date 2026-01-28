Cine sunt pensionarii români care vor primi 100 de lei în plus la pensie, lunar

Sunt vești bune pentru o categorie de pensionari români, în 2026. Persoanele vulnerabile vor primi câte 100 de lei în plus la pensie, în fiecare lună. Banii vor putea fi folosiți cu un singur scop, și anume pentru plata facturilor, arată CANCAN.

O anumită categorie de persoane din România se află pe lista pentru ajutoarele financiare venite din partea statului. În acest sens, pensionarii vulnerabili vor fi eligibili pentru a primi un ajutor de 100 de lei în plus la pensie, în fiecre lună. Este vorba despre o propunere venită din partea Partidului Social Democrat. Banii respectivi vor servi drept un ajutor financiar pentru a putea plăti factura de gaze.

Pensionarii români care primesc ajutor financiar pentru plata facturilor

De asemenea, nu este singurul tip de ajutor de care persoanele vulnerabile pot beneficia, anul acesta. Potrivit informațiilor, mai există un ajutor, în valoare de 50 de lei, care va fi acordat anumitor persoane. Banii respectivi vor fi utilizați la plata facturilor la energie electrică.

De menționat faptul că banii pentru facturile de gaze ar urma să fie distribuiți abia din toamna acestui an. În acest sens, banii ar urma să fie distribuit în perioada 1 octombrie 2026 – 31 martie 2027. Anunțul a fost făcut de Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

„Este exact același model care a fost folosit cu acele vouchere la energie care a intrat în vigoare anul trecut în 2025 cu cei 50 lei, dar diferența este că pregătim și o construim într-o formă în care pentru aproximativ 1.000.000 de oameni care au venituri sub 2.500 lei (asta se propunerea cu care noi, atât eu, cât și colegii mei din PSD intrăm în coaliție pentru a găsi formula financiară de a o construi) vor putea în sezonul rece, adică de la 1 octombrie la 31 martie, când sunt și mari facturi la gaze, pentru că atunci se consumă gaze naturale, să aibă o reducere de 100 lei din prețul final al facturii”, spune ministrul.

Pentru a putea beneficia de acești bani, pensionarul trebuie să se încadreze într-un anumit criteriu.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)