Categoria de pensionari români care vor primi 1.000 lei în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează

28 ian. 2026, 08:08, Actualitate
Ministrul Muncii, Florin Manole, vine cu noi precizări privind ajutorul pentru pensionari acordat în 2026. O categorie de seniori va primi anul acesta 1000 de lei în plus la pensie, sprijin acordat de autoritățile române.

Manole spune că este vorba de o schemă nouă de ajutor, una total diferită față de cea de anul trecut.

Cine primește mai mulți bani la pensie

În România, pensiile nu s-au mai indexat din 2024. La 1 ianuarie, trebuiau indexate cu 7%, dar Executivul a transmis că nu crește niciun venit din lipsă de bani.

Având în vedere că pensia medie este de 2.818 lei, calculul ne arată că acestea trebuiau să crească, în medie, cu 190 de lei, dacă ar fi fost indexate cu rata inflației. Pensiile sunt înghețate la un VPR de 81 de lei pe tot anul 2026.

Situația în sine nu-i mulțumește pe liderii PSD, scrie Newsweek, care insistă că Sorin Grindeanu vrea să compenseze lucrurile. De altfel, președintele social-democraților a transmis că va continua ajutorul one-off pentru pensionari, care anul trecut a fost de 800 de lei, bani plătiți în două tranșe.

Acum, se pare că PSD ar ținti o sumă mai mare de ajutor, dar și creșterea pragului până la care se dau banii, care în 2025 a fost stabilit la 2.570 lei.

„Am propus pentru bugetul pe anul în curs un sprijin pentru pensionari în trei praguri. Pentru că avem pensionari sub 1.500 de lei, pensionari între 1.500 și 2.000 de lei, din punct de vedere al veniturilor, și pensionari între 2.000 și 3.000 de lei”, a declarat ministrul Muncii la RTV.

Ultima dată când ajutorul pentru pensionari s-a acordat pe 3 praguri de venituri lunare a fost în 2023 și a avut la bază OUG 168/2022. Astfel, în funcție de venituri, s-au plătit: 1000 de lei ajutor pentru pensii până în 1.500 de lei, 800 de lei ajutor pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru pensii între 2.001 și 3.600 de lei.

Când se ia decizia finală

Chiar dacă pensiile nu se indexează nici anul acesta, ministrul Muncii insistă că va propune premierului Ilie Bolojan acordarea unor ajutoare pentru pensionarii, între 600 de lei și 1.000 de lei. Banii ar urma să se dea în două tranșe (de Paște și de Crăciun), iar Florin Manole are în vedere trei categorii de pensionari: cei cu venituri de până în 1.500 lei, 2.000 lei, respectiv până în 3.600 de lei.

Decizia finală ar trebui să se ia în februarie, la adoptarea bugetului.

