Prima pagină » Actualitate » Cine trebuie să plătească revizia centralei termice la apartamentele închiriate: proprietarul sau chiriașul?

Cine trebuie să plătească revizia centralei termice la apartamentele închiriate: proprietarul sau chiriașul?

15 oct. 2025, 14:18, Actualitate
Cine trebuie să plătească revizia centralei termice la apartamentele închiriate: proprietarul sau chiriașul?
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Dacă o locuință e închiriată, apare adesea întrebarea care stârnește neclarități între proprietari și chiriași: cine trebuie să plătească revizia centralei termice. Cu toate că poate părea o chestiune minoră, legea are prevederi clare în acest sens, iar răspunderea diferă în funcție de clauzele trecute pe contractul de închiriere.

Conform Codului Civil, întreținerea unei locuințe se împarte între proprietar și chiriaș, în funcție de natura cheltuielilor. Propreietarul este responsabil de reparațiile majore și pentru menținerea imobilului într-o stare corespunzătoare de folosință. Obligația include, conform legii, și centrala termică, considerată un element esențial al locuinței.

Avocatul Gabriela Ursărescu explică, potrivit Playtech:

Potrivit Codului Civil, proprietarul este responsabil de întreținerea majoră a locuinței, ceea ce înseamnă în această categorie intră și centrala termică.”

Altfel spus, dacă în contractul de închiriere nu este precizat altfel, proprietarul este cel care trebuie să suporte costurile reviziei tehnice periodice a centralei termice, dar și eventualele reparații de amploare.

Situația se schimbă însă atunci când contractul de închiriere este prevăzută o clauză clară care transferă responsabilitatea întreținerii centralei termice către chiriaș. Prin urmare, dacă părțile au convenit ca revizia și eventualele costuri minore de întreținere să fie în sarcina locatarului, el va trebui să achite factura și să se ocupe de programarea verificării tehnice periodice.

În lipsa unei prevederi explicite în contract, dar chiriașul nu poate fi obligat legal să plătească revizia. Avocatul susține:

Dacă aveți un contract de închiriere și s-a trecut în sarcina dumneavoastră întreținerea și revizia centralei, atunci sunteți bun de plată. Dacă nu este specificat nimic despre acest aspect în contract, se aplică dispozițiile Codului Civil și cade revizia în sarcina proprietarului.”

De ce este importantă revizia centralei termice

Revizia tehnică periodică a centralei termice este obligatorie prin lege și trebuie să fie făcută o dată la doi ani, potrivit normelor ISCIR. Verificarea nu este numai o formalitate, ci o măsură de siguranță pentru toți locatarii, menită să prevină accidentele cauzate de scurgeri de gaz, defecțiuni sau explozii.

Mai mult, o central verificată periodic consumă mai puțin gaz, funcționează mai eficient și are o durată mai mare de viață. În caz de neglijență, proprietarul sau chiriașul care trebuie să întrețină echipamentul riscă amenzi considerabile și chiar debranșarea de la rețeaua de gaze.

Nu în ultimul rând, pentru a preveni conflictele, specialiștii recomandă ca responsabilitățile legate de întreținere, inclusiv cele privind centrala termică, să fie trecute clar în contractul de închiriere. În acest fel, fiecare parte știe din start care îi sunt obligațiile.

Autorul recomandă:

Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt

Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece

Citește și

ACTUALITATE Dan Bittman, amintiri din comunism: „Abuzurile de atunci s-au întors azi sub altă formă”
15:25
Dan Bittman, amintiri din comunism: „Abuzurile de atunci s-au întors azi sub altă formă”
APĂRARE Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN
15:24
Pe cine ne bazăm? „Gheorghiță, Nicușor și Ionuț apără patria”. Doru Bușcu ridiculizează Marea deMobilizare a MApN
ACTUALITATE Bugetarul din România, fost electrician, cu un salariu de 11.000 de euro. Ce a răspuns când a fost întrebat cum de câștigă mai mult decât președintele
15:21
Bugetarul din România, fost electrician, cu un salariu de 11.000 de euro. Ce a răspuns când a fost întrebat cum de câștigă mai mult decât președintele
POLITICĂ Mihai Fifor îi ceartă pe cei care fac mișto de mobilizare:”Nu e momentul să râdem de cei care fac exerciții, ci de cei care nu le-ar face niciodată”
15:20
Mihai Fifor îi ceartă pe cei care fac mișto de mobilizare:”Nu e momentul să râdem de cei care fac exerciții, ci de cei care nu le-ar face niciodată”
EXTERNE Autoritățile din New York confirmă prezența unei boli tropicale, transmisă de țânțari. Cât de periculos este virusul CHIKUNGUNYA
15:17
Autoritățile din New York confirmă prezența unei boli tropicale, transmisă de țânțari. Cât de periculos este virusul CHIKUNGUNYA
EXCLUSIV Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”
15:16
Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”
Mediafax
Europa se reînarmează. UE lansează o amplă reformă a apărării în contextul amenințărilor Rusiei
Digi24
VIDEO Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
Cancan.ro
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Altar de flori şi lumânări pe locul în care mama din Bucureşti a fost omorâtă pe trecere. Şoferul, după gratii
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
A murit Andrei Bacalu! Jurnalistul TVR a transmis primii pași pe Lună făcuți de Neil Armstrong în premieră la televizor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
România e în doliu. S-a stins un mare jurnalist. A fost un nume emblematic: Un om absolut minunat, o enciclopedie
Evz.ro
Început dubios de relație: Gabriela Cristea și Tavi Clonda se ascundeau în baie, la Kanal D
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
Ce i-a rugat Ahmed pe oamenii de pe LIVE e neașteptat: "Vreau să am dovada. Vă rog!". Totul are legătură cu Veronica. De ce a vrut concurentul din Casa Iubirii dovezi VIDEO și cum a justificat gestul? EXPLICAȚIA lui e uluitoare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Cum un obicei simplu poate readuce concentrarea în era distragerilor digitale