Cine trebuie să plătească revizia centralei termice la apartamentele închiriate: proprietarul sau chiriașul?

Dacă o locuință e închiriată, apare adesea întrebarea care stârnește neclarități între proprietari și chiriași: cine trebuie să plătească revizia centralei termice. Cu toate că poate părea o chestiune minoră, legea are prevederi clare în acest sens, iar răspunderea diferă în funcție de clauzele trecute pe contractul de închiriere.

Conform Codului Civil, întreținerea unei locuințe se împarte între proprietar și chiriaș, în funcție de natura cheltuielilor. Propreietarul este responsabil de reparațiile majore și pentru menținerea imobilului într-o stare corespunzătoare de folosință. Obligația include, conform legii, și centrala termică, considerată un element esențial al locuinței.

Avocatul Gabriela Ursărescu explică, potrivit Playtech:

„Potrivit Codului Civil, proprietarul este responsabil de întreținerea majoră a locuinței, ceea ce înseamnă că în această categorie intră și centrala termică.”

Altfel spus, dacă în contractul de închiriere nu este precizat altfel, proprietarul este cel care trebuie să suporte costurile reviziei tehnice periodice a centralei termice, dar și eventualele reparații de amploare.

Situația se schimbă însă atunci când contractul de închiriere este prevăzută o clauză clară care transferă responsabilitatea întreținerii centralei termice către chiriaș. Prin urmare, dacă părțile au convenit ca revizia și eventualele costuri minore de întreținere să fie în sarcina locatarului, el va trebui să achite factura și să se ocupe de programarea verificării tehnice periodice.

În lipsa unei prevederi explicite în contract, dar chiriașul nu poate fi obligat legal să plătească revizia. Avocatul susține:

„Dacă aveți un contract de închiriere și s-a trecut în sarcina dumneavoastră întreținerea și revizia centralei, atunci sunteți bun de plată. Dacă nu este specificat nimic despre acest aspect în contract, se aplică dispozițiile Codului Civil și cade revizia în sarcina proprietarului.”

De ce este important ă revizia centralei termice

Revizia tehnică periodică a centralei termice este obligatorie prin lege și trebuie să fie făcută o dată la doi ani, potrivit normelor ISCIR. Verificarea nu este numai o formalitate, ci o măsură de siguranță pentru toți locatarii, menită să prevină accidentele cauzate de scurgeri de gaz, defecțiuni sau explozii.

Mai mult, o central verificată periodic consumă mai puțin gaz, funcționează mai eficient și are o durată mai mare de viață. În caz de neglijență, proprietarul sau chiriașul care trebuie să întrețină echipamentul riscă amenzi considerabile și chiar debranșarea de la rețeaua de gaze.

Nu în ultimul rând, pentru a preveni conflictele, specialiștii recomandă ca responsabilitățile legate de întreținere, inclusiv cele privind centrala termică, să fie trecute clar în contractul de închiriere. În acest fel, fiecare parte știe din start care îi sunt obligațiile.

