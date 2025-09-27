Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt

A venit toamna și, cât de curând inevitabil, urmează iarna. Două anotimpuri reci, în care oamenii apelează la diverse soluții de încălzire. Cei care dețin o centrală termică de apartament… o pornesc atunci când temperatura exterioară scade sub 15–16° Celsius.

Ei bine, sub acest prag, locuința începe să se răcească mai repede decât se încălzește natural de la soare sau de la vecini.

Dar dacă apartamentul este bine izolat și ai vecini care încălzesc la rândul lor, poți aștepta chiar și până la temperaturi exterioare de 12–13° Celsius.

Temperaturile interioare se mențin acceptabile, fără să pornești centrala imediat.

Dacă ai copii mici, persoane în vârstă sau petreci mult timp acasă, pragul poate fi mai ridicat, în interior, cum ar fi 17–18° Celsius.

Confortul și sănătatea sunt prioritare, deci nu te raporta doar la temperatura exterioară. O regulă practică ar fi să urmărește temperatura din apartament, nu doar pe cea de afară.

În general, confortul optim este între 20–22 °C. Abia când scade sub 19–20 °C în casă, merită pornită centrala, conform datelor următoare:

Directorul Termoenergetica despre interzicerea centralelor de apartament: „Va fi inevitabil. Măsura este abuzivă, fără alternative”

Directorul general al Companiei Termoenergetica, Adrian Teodorescu, a vorbit, în cadrul emisiunii Cu Gândul la București”, despre interzicerea centralelor de apartament și spune că această măsură este inevitabilă la nivel european.

„În primul rând că discutăm de centrale care urmează a fi puse în funcțiune. Normativul european vizează interzicerea montării de centrale individuale. Este doar o chestiune de calendar și de modalitate prin care vom transpune obligațiile europene în legislația română. Este inevitabil. Discutăm de exploatarea unei resurse naturale finite pentru satisfacerea unor nevoi individuale cu poluare. Și atunci, principiile europene interzic aceste lucruri”, a precizat Adrian Teodorescu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Directorul Termoenergetica a mai precizat că statul trebuie să ofere măsuri alternative de încălzire, altfel interzicerea centralelor de apartament va fi o măsură abuzivă.

La rândul său, Andrei Corlan, comisar general Garda Națională de Mediu (GNM), a precizat recent, pentru sursa citată, că blocurile din cartierele rezidențiale care au centrale de apartament trebuie racordate, în timp, la sistemul centralizat de termoficare. Precizările șefului GNM vin în contextul în care se interzic centralele de apartament.