Tragedie în Tenerife. Un ofițer spaniol a făcut infarct în timp ce gestiona focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră

Un ofițer de poliție a decedat duminică după ce a suferit un atac de cord în timp ce participa la gestionarea crizei sanitare de la bordul navei de croazieră afectate de hantavirus, scrie Euronews.

Ofițerul gărzii civile spaniole, Bernardino A.R.H., participa la activitățile de securitate și coordonare în momentul în care s-a produs decesul. Operațiunea de gestionare a pasagerilor de pe nava afectată de hantavirus a fost una intensă, care a implicat atât poliția, cât și cadrele sanitare. Incidentul a provocat consternare în rândul colegilor săi și în cadrul forțelor de securitate, deoarece s-a produs în contextul unei operațiuni extraordinare.

Echipele medicale de urgență prezente deja la fața locului au încercat manevre de resuscitare timp de aproximativ 40 de minute, însă fără succes. Ministrul spaniol de interne, Fernando Grande-Marlaska, a descris decesul ca fiind din cauze naturale și a lăudat cariera îndelungată și dedicarea „absolut lăudabilă” a ofițerului.

Nava de croazieră a sosit în Tenerife după declararea unui focar de hantavirus (tulpina Andes), o variantă rară capabilă de transmitere interumană. Focarul a cauzat deja mai multe decese în rândul pasagerilor înainte ca nava de croazieră să ajungă în port.

Din cauza riscului epidemiologic, operațiunea a fost strict monitorizată de autorități internaționale, inclusiv de directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a fost prezent în Tenerife.

Recomandările autorului: