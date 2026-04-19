Ciolacu laudă cârnații de Pleșcoi, intrați în topuri internaționale.

Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, rămâne consecvent mărcilor româneşti de produse tradiţionale. După covrigii de Buzău, vin şi cârnaţii de Pleşcoi.

„Cârnații de Pleșcoi au trecut deja graniţele României”, scrie Ciolacu, pe facebook şi continuă să dezvolte turismul în zonă.

„Cârnaţii de Pleşcoi apar din nou în topuri gastronomice internaționale și confirmă că Buzăul are produse care se impun prin calitate și tradiție. Un produs local care trece granițele țării devine un punct de atracție pentru cei interesați de experiențe autentice.”

Actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău rămâne fidel produselor din Buzău care promovează judeţul mai bine ca orice reclamă.

„În fiecare toamnă, la Berca, Festivalul Cârnaților de Pleșcoi, susținut de Consiliul Județean Buzău, valorifică acest lucru. Un produs recunoscut, promovat corect, care aduce oameni în zonă și îi face să descopere frumusețile locului. Produsele locale puternice, promovate consecvent, pot susține dezvoltarea turismului și pot transforma Buzăul într-o destinație recunoscută pentru experiențe autentice.”

