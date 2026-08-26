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Toni Neacșu sancționează demisia Cristinei Trăilă: Doar pentru a închide gura opiniei publice și a mai câștiga niște bani. De ce n-o eliberează din funcție Bolojan

Toni Neacșu sancționează demisia Cristinei Trăilă: Doar pentru a închide gura opiniei publice și a mai câștiga niște bani. De ce n-o eliberează din funcție Bolojan
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Fostul membru CSM, Toni Neacșu, analizează demisia Cristinei Trăilă despre care spune că este ” o luare în derâdere a tuturor”. Asta pentru că, precizează el, fostul secretar adjunct al Guvernului rămâne pe scaun până la 15 septembrie, când i se termină concediul. Neacșu declară că în poziția pe care a ocupat-o, până azi, Trăilă nu a avut un contract individual de muncă și ca atare nu beneficiază de protecție în timpul concediului și nici de dreptul de preaviz, ci doar mai câștigă niște bani. Avocatul îl atenționează pe Ilie Bolojan că, dacă ar avea cu adevărat nevoie de un secretar general adjunct, ar elibera-o din funcție pe Cristina Trăilă.

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„Demisia, o luare în derâdere”

„Demisia d-ei Cristina Trailă din calitatea de secretar general adjunct al Guvernului este o luare în derâdere a tuturor.
Dumneai își scrie demisia dar cere să plece din Guvern doar după 15 septembrie, pentru că până atunci este în concediu.
Funcția de secretar general adjunct este una politică, iar regimul juridic este acela al unei demnități publice, cu statut de secretar de stat.
Secretarul general adjunct este numit și eliberat din funcție unilateral de premier.
Nu are un contract individual de muncă și ca atare nu beneficiază nici de protecția ca în timpul concediului de odihnă să nu poată fi demisă, după cum nu beneficiază nici de dreptul de preaviz”, a scris Toni Neacșu pe Facebook.

Toni Neacșu: Demisia cu termen este ridicolă

„Demisia cu termen este ridicolă, iar premierul Ilie Bolojan poate lua și astăzi act de aceasta și să dispună prin decizie eliberarea din funcție, mai ales dacă chiar are nevoie de un secretar general adjunct.

Câtă vreme până pe 15 septembrie bunul simț spune că ar trebui sa avem deja un nou guvern, când dna Trailă oricum ar pleca, o astfel de demisie condiționată (bine că nu a trecut ca dată anul următor) este făcută doar pentru a închide gura opiniei publice și criticilor și, eventual, pentru a mai prelungi puțin drepturile salariale de care beneficiază.

Vorba aceea, una e să fii în concediu în calitate de demnitar și alta e sa fii un simplu muritor demisionar”, declară Toni Neacșu.

Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului după ce a fost audiată miercuri la Direcția Națională Anticorupție (DNA) și pusă sub acuzare de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Trăilă are calitatea de suspect în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit premierul Ilie Bolojan, în biroul său de la Palatul Victoria.

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