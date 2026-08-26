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Este Iran mai rău pentru SUA decât Afganistan? Analista de politică externă Ioana Constantin-Bercean explică unde greșesc americanii

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Este Iranul un nou Afganistan pentru SUA? Ioana Constantin-Bercean, expert în afaceri externe, a explicat, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, cât este adevăr în această comparație și cât este fals. Specialista consideră că Iranul este un eșec mai serios pentru americani decât au însemnat Irakul și Afganistanul. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Administrația președintelui Trump a anunțat o extindere majoră a sancțiunilor menite să izoleze economia Republicii Islamice Iran. După 6 luni de război, devine tot mai limpede că SUA nu îl pot controla, apreciază Ioana Constantin-Bercean.

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SUA au ieșit net victorioase din Afganistan

În viziunea acesteia, America se confruntă cu un cui al lui Pepelea mai dur decât Irakul sau Afganistanul. Victoria militară americană în Afganistan este indubitabilă. Însă în Iran, acest lucru extrem de improbabil, explică Bercean.

Este mai greu pentru SUA, de ce? Totuși, Afganistanul nu a opus rezistență, deci victoria militară, tactică a Americii acolo este netă. Victoria militară-tactică, sigur, strategic am văzut cu toții cum s-a încheiat. De altfel, ca în cazuri similare, Irak, Libia. (…)

De ce spun că este mai rău? În Afganistan și Irak s-au cheltuit niște sume colosale, în jur de 8.000 de miliarde de dolari. Sigur, în Iran suntem abia la 6 luni de război, ele nu au ajuns (n.r. – la valori foarte mari)….

Americanii au omis un aspect esențial

Un alt aspect relevant pentru faptul că Statele Unite nu ies bine din această confruntare vine din insistența cu care oficialii de la Casa Albă, în frunte cu Donald Trump, cer încheierea acestui conflict, completează analista. Ioana Constantin-Bercean mai observă că în profilul istoric al iranienilor nu există capitulare.  Aspect pe care americanii nu l-au luat în calcul la modul serios. De aceea iranienii nu par intimidați de sancțiunule anunțate de SUA.

Administrația americană este evident că nu își mai dorește continuarea războiului. De ce nu își mai dorește? E un alt aspect, pe care consilierii din jurul acestei administrații nu îl înțeleg. Și anume că iranienilor, și nu mă refer exclusiv la regim, pentru că trebuie să facem puțină distincție între regim și populație… Iranienilor le este mai frică de o capitulare decât de continuarea războiului sau decât impactul posibil al acestor sancțiuni. Pentru iranieni, acel cuvânt, capitulare necondiționată, nu există în vocabularul lor. Aceasta este în ADN-ul lor, face parte din identitatea lor atât națională persană, cât și religioasă. 

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