Un bărbat de 32 de ani a fost reținut, fiind suspectat că, în urmă cu patru ani, a ucis un alt bărbat cu mai multe lovituri de ciocan în zona capului. Cadavrul victimei ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din județul Vâlcea.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, polițiștii s-au sesizat din oficiu în aprilie 2025 cu privire la comiterea unei infracțiuni de omor, în urma verificărilor desfășurate într-un caz privind dispariția unui bărbat din comuna Crețeni.

Victima, care avea 35 de ani la momentul dispariției, figura ca persoană dispărută. Investigațiile au dus la apariția unor indicii potrivit cărora bărbatul ar fi fost ucis, iar trupul său ar fi fost ascuns.

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Crima ar fi avut loc în august 2022

Anchetatorii au stabilit că, în vara anului 2022, concubina victimei, în prezent în vârstă de 37 de ani, ar fi început o relație cu un alt bărbat, care are acum 32 de ani.

Într-o noapte din august 2022, suspectul ar fi mers la locuința victimei și ar fi atacat-o cu un ciocan, lovind-o de mai multe ori în zona capului. Ulterior, cadavrul ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa.

Trupul victimei a fost identificat în urma cercetărilor. În dimineața zilei de 26 august 2026, polițiștii l-au reținut pe bărbatul de 32 de ani pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.