Prima pagină » Actualitate » Un bărbat din Vâlcea, care a dispărut acum 4 ani, a fost găsit îngropat în pădure. Ar fi fost ucis cu lovituri de ciocan

Un bărbat din Vâlcea, care a dispărut acum 4 ani, a fost găsit îngropat în pădure. Ar fi fost ucis cu lovituri de ciocan

Un bărbat din Vâlcea, care a dispărut acum 4 ani, a fost găsit îngropat în pădure. Ar fi fost ucis cu lovituri de ciocan
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat de 32 de ani a fost reținut, fiind suspectat că, în urmă cu patru ani, a ucis un alt bărbat cu mai multe lovituri de ciocan în zona capului. Cadavrul victimei ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din județul Vâlcea.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, polițiștii s-au sesizat din oficiu în aprilie 2025 cu privire la comiterea unei infracțiuni de omor, în urma verificărilor desfășurate într-un caz privind dispariția unui bărbat din comuna Crețeni.

Victima, care avea 35 de ani la momentul dispariției, figura ca persoană dispărută. Investigațiile au dus la apariția unor indicii potrivit cărora bărbatul ar fi fost ucis, iar trupul său ar fi fost ascuns.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Crima ar fi avut loc în august 2022

Anchetatorii au stabilit că, în vara anului 2022, concubina victimei, în prezent în vârstă de 37 de ani, ar fi început o relație cu un alt bărbat, care are acum 32 de ani.

Într-o noapte din august 2022, suspectul ar fi mers la locuința victimei și ar fi atacat-o cu un ciocan, lovind-o de mai multe ori în zona capului. Ulterior, cadavrul ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa.

Trupul victimei a fost identificat în urma cercetărilor. În dimineața zilei de 26 august 2026, polițiștii l-au reținut pe bărbatul de 32 de ani pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu au fost raportați români printre persoanele afectate în catastrofa din Nepal
19:38
Ministerul Afacerilor Externe anunță că nu au fost raportați români printre persoanele afectate în catastrofa din Nepal
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra Legii Salarizării
19:37
Nicușor Dan anunță că România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că partidele nu au reușit să se pună de acord asupra Legii Salarizării
SCANDAL PSD, atac la PNL pe tema legii salarizării. Social-democrații cer răspundere politică de la Bolojan și Pîslaru
18:48
PSD, atac la PNL pe tema legii salarizării. Social-democrații cer răspundere politică de la Bolojan și Pîslaru
FLASH NEWS Ciolacu vrea să se alieze cu Armata și Biserica pentru ca Buzăul să devină un brand de țară. „Suntem minunați, dar am rămas o zonă de tranzit”
18:35
Ciolacu vrea să se alieze cu Armata și Biserica pentru ca Buzăul să devină un brand de țară. „Suntem minunați, dar am rămas o zonă de tranzit”
REACȚIE Toni Neacșu spune că ministrul Cseke Attila ar trebui să plece din Guvern „numai de rușine”, după ce consilierii locali au fost salvați in extremis de la incompatibilitate
18:34
Toni Neacșu spune că ministrul Cseke Attila ar trebui să plece din Guvern „numai de rușine”, după ce consilierii locali au fost salvați in extremis de la incompatibilitate
VIDEO Un deputat de la Chișinău vrea un nou imn pentru R. Moldova, care să ridice stadioanele în picioare: „Cu al nostru te duci numai la priveghi”
17:51
Un deputat de la Chișinău vrea un nou imn pentru R. Moldova, care să ridice stadioanele în picioare: „Cu al nostru te duci numai la priveghi”
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
De ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Explicațiile Kremlinului
Cancan.ro
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
De ce salariile profesorilor nu vor crește semnificativ nici cu noua lege a salarizării: „Structura statului este aceeași de prin 1968”
Mediafax
Surpriză în Germania: muncitorii din 5 țări câștigă mai bine decât germanii
Click
Românul care a plecat la 19 ani în Anglia să lucreze ca salahor. 10 ani mai târziu, are o avere cât pentru două vieți
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Schimbare de proporții la PRO TV! Unul dintre oamenii-cheie ai postului pleacă
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Descopera.ro
Erupția Vezuviului ar fi avut loc în august. Atunci de ce victimele din Pompeii purtau haine groase de lână?

Cele mai noi

Trimite acest link pe