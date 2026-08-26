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Focar de malarie pe aeroportul din Frankfurt. Numărul cazurilor a crescut la șase după ce un angajat a decedat

Focar de malarie pe aeroportul din Frankfurt. Numărul cazurilor a crescut la șase după ce un angajat a decedat
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Operatorul aeroportului Frankfurt, Fraport, a confirmat miercuri, 26 august, decesul unuia dintre angajații diagnosticați cu malarie. Numărul total al cazurilor cunoscute a ajuns la șase, după ce în luna iulie fuseseră raportate primele patru infecții.

Cel puțin unii dintre angajați lucrau la manipularea bagajelor

Focarul a devenit public la mijlocul lunii iulie, când patru angajați ai Aeroportului Frankfurt au fost diagnosticați cu malarie.

Se crede că infecțiile au avut loc la începutul lunii iulie. Lipsa călătoriilor recente în zone afectate de malarie a determinat autoritățile să verifice dacă angajații s-ar fi putut infecta în aeroport sau în apropierea acestuia.

Una dintre ipotezele analizate a fost aceea că un țânțar infectat ar fi ajuns în Germania cu o aeronavă. Aeroporturile pot reprezenta o cale neobișnuită de transport pentru țânțari și alte insecte între continente.

Angajații infectați care au supraviețuit primesc tratament medical.

Au fost instalate capcane pentru țânțari

În timp ce autoritățile încearcă să stabilească sursa infecțiilor, în zona aeroportului au fost amplasate capcane pentru țânțari în zonele considerate relevante. Insectele capturate sunt trimise la un laborator pentru examinare.

Angajații au fost informați despre situație și li s-a recomandat să solicite asistență medicală dacă prezintă simptome care ar putea indica malaria. Aceștia au fost sfătuiți să le spună medicilor că lucrează la Aeroportul Frankfurt.

Printre simptomele frecvente se numără febra, frisoanele și durerile de cap. În cazurile severe pot apărea dificultăți de respirație, confuzie, convulsii și alte complicații grave.

O notă informativă a fost distribuită și persoanelor care dețin legitimații de acces în aeroport.

Ce este „malaria aeroportuară”

Fenomenul este cunoscut drept „malarie aeroportuară” și este extrem de rar. Poate apărea atunci când un țânțar infectat supraviețuiește unei călătorii cu avionul dintr-o regiune în care malaria este prezentă și ajunge într-o țară în care boala nu se transmite în mod obișnuit.

Potrivit Institutului Robert Koch, malaria aeroportuară este foarte rară în Germania. Cele mai multe cazuri de malarie înregistrate în această țară sunt depistate la persoane care au călătorit în regiuni în care boala este endemică.

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