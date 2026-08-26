Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susține că ministrul Cseke Attila ar trebui să plece din Guvern „numai de rușine”, după ce consilierii locali au fost salvați in extremis de la incompatibilitate.

Avocatul Toni Neacșu spune că noua lege, L471/2026, rezolvă situația incompatibilităților apărute în rândul unor consilieri locali și județeni. Legea abrogă prevederea intrată în vigoare pe 9 august și elimină retroactiv incompatibilitățile produse de aceasta. De altfel, avocatul îl critică dur pe ministrul Cseke Attila pentru modul în care a gestionat situația. El spune că „ar trebui să plece din Guvern, chiar dacă e demis”.

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„Asta e forma finală a legii (L471/2026), votată azi, care acoperă incompatibilitatea în care se află de luni încoace consilierii locali și județeni care dețin și un contract individual de muncă în sectorul public, în calitate de personal contractual. Legea abrogă textul intrat în vigoare la 9 august și care a produs tot acest haos și, suplimentar, îi „iartă” retroactiv pe toți care se află în incompatibilitate în baza acelui text de lege. Ministrul Cseke Attila ar trebui să plece din Guvern, chiar dacă e demis, numai de rușine: simpla nevoie de această lege înseamnă că toate aceste zile a mințit și a indus în eroare intenționat, inclusiv prin adrese oficiale, pentru a opri efectele dezastruoase ale legii pe care el a propus-o în august”, a notat avocatul Toni Neacșu pe Facebook.

Consilierii locali din aparatele partidelor sunt salvați de la incompatibilitate

Vă reamintim că Senatul a eliminat miercuri, 26 august, modificările Codului Administrativ care generau incompatibilități pentru mii de consilieri locali și județeni. Prevederile îi vizau pe aleșii locali care ocupau și funcții în alte instituții publice.

Senatul a adoptat legea cu 82 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” și 21 de abțineri. Actul normativ urmează să ajungă la președintele Nicușor Dan pentru promulgare. Pe de altă parte, senatorul USR Sorin Sipoș a anunțat că partidul va contesta legea la CCR.

Senatul a abrogat alineatele (2)-(6) ale articolului 550 din Codul Administrativ. Aceste prevederi vizau incompatibilitățile și conflictele de interese pentru personalul contractual din administrația publică. Mai multe informații au fost prezentate de Gândul AICI.