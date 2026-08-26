Compania Meta plătește 16,7 miliarde de dolari într-un proces istoric intentat de 29 de state americane

Meta a acceptat să plătească o sumă uriașă de 16,7 miliarde de dolari pentru a soluționa un proces istoric deschis în Statele Unite în care compania a fost acuzată că a conceput platformele Facebook și Instagram pentru a crea dependență în rândul copiilor și a indus în eroare publicul cu privire la siguranța acestora.

Acordul a fost depus miercuri la un tribunal federal din Oakland, California, și a dus în cele din urmă la oprirea unui proces aflat deja în a doua săptămână de desfășurare. Procesul a fost inițiat în anul 2023 de o coaliție formată din 29 de state americane, printre care California, Colorado, New Jersey și Kentucky au fost cele care au condus această ofensivă împotriva companiei lui Mark Zuckerberg.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Statele americane au susținut că Meta a folosit algoritmi nocivi pentru „a prinde în capcană” tinerii, a colectat ilegal datele copiilor sub 13 ani fără consimțământul părinților și a alimentat o criză națională de sănătate mintală în rândul minorilor prin inducerea de anxietate și depresie.

Prin acest acord, Meta nu își recunoaște vinovăția, însă a ales această cale amiabilă pentru a evita penalități teoretice mult mai mari, care ar fi putut atinge sume astronomice în caz de condamnare. Miza financiară era una uriașă în primă fază întrucât statele americane și reclamanții au cerut daune financiare care ajungeau până la 1,4 trilioane de dolari.

Pe lângă suma record plătită de compania lui Zuckerberg, acordul impune de asemenea reguli stricte și modificări de produs la nivel național pentru conturile adolescenților: introducerea unor limite de timp pentru utilizatorii adolescenți; blocarea notificărilor pe timpul nopții; tinerii nu vor mai putea dezactiva anumite setări de siguranță fără acordul explicit al părinților și înăsprirea sistemelor prin care se verifică vârsta reală a utilizatorilor.

Conform detaliilor din instanță, suma totală, care poate ajunge la aproximativ 18 miliarde de dolari cu structuri adiacente, va fi achitată în rate anuale eșalonate pe o perioadă de 10 ani. Prima tranșă va fi de doar 7% din întreaga sumă și va fi acordată imediat după aprobarea finală a acordului. Statele reclamante vor primi direct aproximativ 12,7 miliarde de dolari din această sumă pentru a finanța programe de sănătate mintală și educație digitală.

Acest caz reprezintă cea mai mare înțelegere financiară din istoria rețelelor de socializare și un precedent major pentru giganții tech întrucât Meta le-a cerut public competitorilor să adopte standarde similare de protecție.

Meta, Snapchat și compania-mamă Snap, YouTube și compania-mamă Alphabet și TikTok și compania-mamă ByteDance se confruntă cu mii de procese în instanțele federale și statale pentru că au conceput în mod conștient platformele lor pentru a avea funcții care creează dependență copiilor și adolescenților, alimentând în același timp o criză de sănătate mintală.