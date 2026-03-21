Ciorba românească pe care străinii o adoră: gustul care surprinde orice vizitator

Considerată “regina ciorbelor” în România, ciorba de burtă trezește pasiuni peste hotare. Pentru unii turiști e un deliciu autentic, pentru alții o provocare gustativă. Rețeta tradițională a ajuns virală pe rețelele sociale, iar restaurantele cu specific românesc din străinătate confirmă interesul crescut pentru acest preparat inconfundabil.

Ciorba de burtă: între sănătate și tradiție

Ciorba de burtă este un preparat emblematic al bucătăriei românești, făcută din burta de vită fiartă îndelungat, smântână, ou și usturoi, servită acrișoară cu oțet și ardei iute.

Este apreciată pentru textura cremoasă și gustul intens, dar poate părea neobișnuită celor nefamiliarizați cu organele în bucătărie. În România, rămâne una dintre cele mai iubite ciorbe, clasându-se adesea pe primul loc în topurile locale de preferințe culinare.

Reacții ale străinilor: surpriză și apreciere

Pe internet, numeroși turiști străini împărtășesc experiențe cu această ciorbă. Un turist canadian, de exemplu, a postat un video viral după ce a gustat ciorba de burtă în România și a recunoscut că nu avea idee din ce este făcută, crezând că bucățile din supă sunt paste sau calamari.

Pe forumuri pasionați de gastronomie povestesc despre această supă cu curiozitate. Unii inițial ezită din cauza ingredientelor, dar după ce o gustă, recunosc că are un gust plăcut și o textură cremoasă

Comentarii de pe forumuri arată că, deși mirosul în timpul preparării poate fi un obstacol pentru neinițiați, rezultatul final este considerat gustos și satisfăcător dacă e gătit corect.

Unde gustă românii ciorba românească

La evenimente gastronomice internaționale, românii care promovează bucătăria tradițională observă reacții variate: inițial, străinii sunt suspicioși când li se spune ce vor mânca, dar după ce gustă ciorba de burtă, majoritatea o apreciază.

Spaniolii, de exemplu, sunt menționați ca fiind mai deschiși la acest gust, în timp ce nordicii o consideră mai neobișnuită.

În restaurante românești din străinătate, vizitatorii caută adesea ciorba de burtă în meniuri, iar localnici sau turiști expatriați o recomandă ca „must-try” pentru o experiență autentică. Pe forumuri precum Reddit, se pot găsi sugestii de localuri unde „tripe soup” e apreciată chiar de gurmanzi străini.

