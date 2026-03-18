Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive: Statul are peste 1,2 miliarde lei pentru Rabla 2026

Ciprian Cherciu, fondatorul platformei EcoDrive, a prezentat în exclusivitate pentru ProMotor un document oficial care confirmă că statul are în prezent peste 1,2 miliarde de lei la dispoziție pentru Programul Rabla 2026. Conform lui Cherciu, Ministerul Mediului, prin AFM, a alocat anul trecut un buget inițial de peste 1,4 miliarde lei pentru Programul Rabla. Dar după schimbarea Guvernului, statul a tăiat la jumătate valoarea ecotichetelor și nu a mai alocat decât 200 de milioane de lei. Restul banilor au rămas în bugetul AFM.

Mircea Fechet, fostul ministru al Mediului, declara în iunie anul trecut, că Programul Rabla 2025 va avea un buget de 1,43 de miliarde de lei, conform G4media. În plus, ecotichetul pentru mașini 100% electrice urma să fie majorat la 7.500 euro. Dar, schimbarea Guvernului a dus la amânarea programului cu mai bine de 3 luni. Iar când a fost reluat, bugetul a fost redus la doar 200 de milioane de lei, conform MEDIAFAX. Iar voucherele pentru vehicule pur electrice au fost reduse la doar 3.700 de euro.

Drept urmare, interesul pentru achiziția de vehicule nepoluante a fost extrem de scăzut. Doar 4.420 de cereri au fost depuse pentru a beneficia de un ecotichet destinat mașinilor electrice.

Decizia Ministerului Mediului este nejustificată

Ciprian Cherciu spune că decizia Ministerului Mediului de a tăia aproape 90% din bugetul Programului Rabla a fost nejustificată.

„Banii pentru Programul Rabla sunt de la instituția europeană care gestioneaza certificatele de carbon. Această sumă de 1,43 miliarde de lei, deci, provine din fonduri europene. De aceea, este inexplicabil de ce a fost tăiat bugetul, pentru că banii nu puteau fi folosiți la alte proiecte”, a declarat Cherciu pentru ProMotor.

Conform acestuia, decizia de a tăia la jumătate valoarea ecotichetului pentru mașini electrice a fost o greșeală. Iar prin tăierea cu 86% a bugetului total a făcut ca Ministerul Mediului să rămână cu peste 1,2 miliarde de lei nefolosiți.