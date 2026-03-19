Ciprian Ciucu anunță că demolează toate „caşcarabetele” ilegale din parcuri: ”Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere”

Prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ciprian Ciucu a anunțat că demolează toate „caşcarabetele” ilegale din parcuri. Primarul Capitalei a postat fotografii înainte și după demersul său.

Ce modificări vrea să facă Ciucu în parcurile din Capitală

Primarul Bucureștiului a transmis că va dezafecta tot ce este amplasat ilegal în parcuri și a menționat că un prim pas în acest sens a fost făcut deja în parcul Herăstrău.

”Scoatem caşcarabetele din parcuri!

După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu! Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB.

Acum suntem în la început, ne facem mâna. Poliția Locală a Municipiului București începe să miște.

Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu, după un control pe teren: „Daţi amenzi la agenţii şi ministere". Ce l-a nemulţumit pe edil

Săptămâna trecută. Primarul Capitalei a mers pe străzile din București pentru a verifica modul în care este întreținut spațiul public. Edilul a discutat cu echipele administrației și cu polițiștii locali și le-a transmis să aplice sancțiuni fără excepții, indiferent dacă este vorba despre instituții publice, companii sau persoane.

Primăria Capitalei a publicat imagini în care Ciprian Ciucu apare alături de echipe ale administrației locale și de polițiști locali, în timpul unor controale realizate în mai multe zone din oraș.