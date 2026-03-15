Ciprian Ciucu, după un control pe teren: „Daţi amenzi la agenţii şi ministere”. Ce l-a nemulţumit pe edil

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a mers pe străzile din București pentru a verifica modul în care este întreținut spațiul public. Edilul a discutat cu echipele administrației și cu polițiștii locali și le-a transmis să aplice sancțiuni fără excepții, indiferent dacă este vorba despre instituții publice, companii sau persoane.

Ciprian Ciucu a făcut verificări pe teren

Primăria Capitalei a publicat imagini în care Ciprian Ciucu apare alături de echipe ale administrației locale și de polițiști locali, în timpul unor controale realizate în mai multe zone din oraș.

Edilul a discutat cu agenții aflați în teren și le-a cerut să aplice legea fără ezitare atunci când constată nereguli.

„Nu am niciun fel de emoţii să daţi amenzi la agenţii, ministere”, le spune primarul polițiștilor locali, în imaginile filmate în timpul verificărilor.

Potrivit acestuia, demersul face parte dintr-o campanie mai amplă menită să impună mai multă ordine și disciplină în ceea ce privește utilizarea spațiului public.

Mesaj dur împotriva afișajului ilegal

Inițiativa vine la scurt timp după ce primarul Capitalei a anunțat măsuri dure împotriva afișajului ilegal cu postere, fenomen pe care îl consideră responsabil pentru degradarea imaginii orașului.

„Alături de grafitty (de fapt tagging), afișajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluțeste Bucureștiul și pe care nu a trat-o nimeni!

Am dispus poliției locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează orașul și să le facă plângeri penale pentru vandalism patronilor si administratorilor acestor societăți. Declar război pe toate fronturile acestor firme-parazit. Iar pe artiștii care se lasă promovați în acest mod necivilizat, prin vandalism, ar trebui să îi încerce un sentimemt de jenă.

Fac apel la artiṣti să nu mai accepte acest tip de promovare!”, a transmis, sâmbătă, primarul.

