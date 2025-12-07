Prima pagină » Știri politice » Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde

Bianca Dogaru
07 dec. 2025, 20:59, Știri politice
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil pentru ora 19:30. Acesta a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, conform primelor date. 

Ciucu, liberalul care a promis „Bucureștiul pus la punct”, ajunge în scaunul de primar general după un parcurs lung prin administrație, ONG-uri și politică. Născut pe 16 martie 1978, la Pitești, Ciucu prezintă Capitala ca pe un proiect de viață și spune că vede în București „cea mai mare misiune” pe care o poate avea în politică.

Înainte să devină unul dintre oamenii importanți ai PNL, Ciprian Ciucu a lucrat ani la rând în zona de politici publice și consultanță. A condus Centrul de Monitorizare a Activității Electorale al PNL, apoi a intrat în administrația publică: Președinția României, Ministerul Administrației Publice, Consiliul Economic și Social. De aici a trecut în societatea civilă, la Centrul Educația 2000+ și la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. În paralel, a predat management de proiect la Universitatea din București și a devenit unul dintre experții recunoscuți pe zona de reformă administrativă.

Intrarea în politică

Intrarea în prim-planul scenei politice a venit în 2015, când a devenit președinte al Consiliului Național de Integritate al ANI. A renunțat la funcție pentru a candida la Primăria Capitalei ca independent, apoi s-a înscris în PNL și a prins loc de consilier general în 2016.

În 2019, Guvernul l-a numit președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

În 2020, a câștigat Primăria Sectorului 6, cu susținere din partea PNL și USR-PLUS, iar sectorul a devenit cartea lui de vizită: investiții în spații publice, proiecte cu bani europeni, indicatori urbani, încercări de modernizare a aparatului administrativ.

În 2024, a urcat în vârful partidului ca prim-vicepreședinte PNL, după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea liberalilor.

Drumul lui spre Primăria Capitalei nu a fost liniștit. La nivel de Coaliție, presa a notat discuții tensionate cu premierul Ilie Bolojan, după ce Guvernul a cerut reduceri de posturi în administrația locală. În spațiul public s-a vehiculat că Bolojan i se adresase lui Ciucu prin replica „Tu să taci!”, chiar în timpul unei ședințe de partid. Primarul Sectorului 6 a negat însă această scenă și a declarat că astfel de știri vor doar „să bage zânzanie”. A vorbit despre „gentilomul Bolojan” și a insistat că în interiorul PNL există respect.

În același timp, Bucureștiul l-a văzut pe Ciprian Ciucu în mai multe conflicte deschise cu actori din dreapta și din stânga. Cu USR, scandalul cel mai vizibil a izbucnit după clipul filmat la recepția de 1 Decembrie de la Cotroceni, în care Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă l-au prezentat ca vinovat pentru haosul urbanistic și pentru faptul că PNL nu a votat suspendarea PUZ-urilor. Ciucu a reacționat dur, a spus că Voiculescu „minte cu nerușinare”.

În trecut, războiul rece cu Clotilde Armand, fostul primar al Sectorului 1, a arătat alt chip al lui Ciucu. El a acuzat-o că trăiește într-o „cetate asediată”, că atacă pe toată lumea și că nu își poate construi o majoritate. Ea i-a răspuns cu acuzații de „decădere morală”, de alianțe cu oameni pe care îi numea corupți și de blocaj asupra proiectelor din Sectorul 1.

Pe stânga, candidatul PSD la Primărie, Daniel Băluță, l-a acuzat de „blat” cu Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR. Băluță a sugerat că există o înțelegere tacită între cei doi și că lipsa atacurilor directe dovedește asta.

În același timp, Ciprian Ciucu a încercat să-și păstreze imaginea de om care nu tace în fața „statului” atunci când interesul orașului cere altceva. A dat în judecată Ministerul Apărării Naționale pentru hotelul cu circuit închis pe care Armata vrea să îl ridice în Drumul Taberei. A spus că-și dorește acel teren pentru sector și că vrea un spațiu deschis pentru oameni, nu un complex rezervat gradaților. A recunoscut că nu are suficientă putere politică și că îi este „frică la modul real” de o decizie bugetară care ar împinge proiectul înainte.

În ultimele săptămâni de campanie, Ciucu a devenit polul de coagulare al unei părți mari din dreapta. Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, l-a susținut și a vorbit despre o colaborare de peste două decenii cu el. Independentul Vlad Gheorghe s-a retras din cursă și i-a îndemnat pe alegători să-l voteze pe Ciucu, pe care l-a prezentat drept singurul candidat de dreapta cu șanse reale. Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei și fost premier, a completat tabloul: a spus că îl cunoaște, că are încredere în valorile și principiile lui și că toate analizeze sociologice arată că e singurul candidat democratic cu șanse reale.

Ciucu a intrat, astfel, în postura de favorit cu un program pentru „Bucureștiul pus la punct” pe care l-a prezentat pentru o perioadă de zece ani. Viziunea lui pentru Capitală are ca model Parisul și își dorește reabilitarea principalelor artere. A anunțat clar că nu-și dorește mașini prin centrul Bucureștiului și i-a îndemnat pe șoferi să folosească transportul public.

Termoficarea rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte. Ciucu promite continuarea modernizării rețelei, reabilitarea a încă 100 de kilometri de rețea primară și înlocuirea conductelor vechi. Vorbește despre investiții „pe termen lung” pentru reducerea avariilor și despre un sistem care nu mai lasă cartiere întregi fără apă caldă și căldură. În paralel, planul său pentru mediu include o centură verde în jurul Bucureștiului, care să taie din noxe, reabilitarea parcurilor și salvarea Parcului IOR, sub presiune imobiliară în ultimii ani.

Planul său pentru București este unul complex, iar acum Ciprian Ciucu are la dispoziție doi ani pentru a-l implementa.

Principalii candidați împotriva cărora s-a luptat în cursa pentru Primăria Capitalei au fost Daniel Băluță (PSD), Anca Alexandrescu (AUR) și Cătălin Drulă (USR).

Cele mai noi