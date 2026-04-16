Ciprian Ciucu se ceartă cu PSD, pe Facebook, pentru Ilie Bolojan: „Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați!”

Luiza Dobrescu
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, joi, un mesaj către PSD, în apărarea premierului Ilie Bolojan. Social democrații fac o consultare internă legată de viitorul PSD în actuala coaliție de guvernare, inclusiv alături de premierul Ilie Bolojan și de USR.

„Vă asumați și voi, vreodată, ceva?” întreabă Ciucu, retoric, în cea mai nouă postare de pe Facebook.

„Să te apuci să vorbești despre starea economiei după ce ai aruncat deficitul bugetar în aer, ajungând cel mai mare din Uniunea Europeană, punând în pericol atragerea miliardelor de euro alocați României, după ce ai venit în ani electorali cu măsuri care au pus economia într-o zonă de risc major, mi se pare culmea neasumării. Culmea iresponsabilității!

Și l-au găsit ei vinovat pe Bolojan! Ei, care au un președinte fix din echipa care a pus bugetul in piuneze.

Noi, liberalii, măcar ne-am ales un președinte credibil, cu rezultate în județul și în orașul lui, care vor dăinui peste generații.

Un președinte integru, fără scandaluri de corupție, care a muncit pentru oameni și cu fapta, nu doar cu trăncăneala.”

Iminenţa demiterii premierului Bolojan, de către social-democraţi, va duce la „o criză politică din nimic”, mai scrie Ciucu.

„Vă reamintesc, Partidul Național Liberal a decis la ultimul Birou Politic Național CĂ NU VA MAI FACE COALIȚIE CU PSD dacă PSD va demite Guvernul printr-o moțiune de cenzură!

Iar cum Primul Ministru nu va demisiona, veți fi nevoiți să îl demiteți voi.

Sunteți pe cale să provocați o criză politică din nimic.

Nu exportați propria criză de identitate politică din partidul vostru în toată țara! Nu aveți niciun plan, ați pariat greșit pe faptul că Partidul Național Liberal îl va trăda pe Ilie Bolojan.

PNL și-a regăsit sufletul, democrația internă, și ne place! Nu vom redeveni marionetele voastre. Putem colabora, dar de pe poziții demne și cu respect reciproc.

Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic. Doar privilegiile și interesele pentru care sunteți dispuși să faceți rău țării pentru ca să vi le păstrați.”

Cum arată asumarea, în ochii liberalilor

Primarul Municipiului Bucureşti, liberalul Ciprian Ciucu, mai transmite celor de la PSD că diferenţa dintre ei şi liberali este aceea că PNL a ales „un lider asumat”.

„Noi ne-am ales un lider asumat! Am ales un lider care a recunoscut greșelile propriului partid și și-a dedicat apoi viața profesională, politică, să le îndrepte!

Și le-a îndreptat, în timp ce voi l-ați atacat, subminat și blocat zi de zi, săptămână de săptămână!

Și cu toate acestea a reușit un minim de reforme care ne țin astăzi pe linia de plutire!

Din păcate, preponderent pe acelea care au pus presiune pe populație.

Pentru că atunci când a ajuns la tăierea privilegilor voastre ați decis imediat griparea deciziilor Coaliției!

Nu ar trebui să mă mai mir, istoria se repetă. Dar totuși mă mir, nu mă pot obișnui cu modul acesta iresponsabil de a face politică.”

„Ilie Bolojan nu este o marionetă”

Ultimul mesaj pentru social-democraţi este o avertizare referitoare la consecinţele pe care le-ar putea avea o eventuală demitere a premierului în situaţia de faţă.

Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați!

Tot ce am reușit până acum, aș spune totuși, împreună va fi anulat (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf).

Nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni.

Funcționarii ministerelor, în lipsa autorității politice, se vor demobiliza și vom rata reforme importane. Acelea puse acolo, anul trecut, în programul de guvernare al Coaliției.

Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați abișnuit în trecut. Nu își va da demisia!

Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan.

Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe.

Citește și

FLASH NEWS Câţi bani dă statul, în aprilie, pentru subvenţiile partidelor. Cine conduce clasamentul și cine este la coada listei
11:43
Câţi bani dă statul, în aprilie, pentru subvenţiile partidelor. Cine conduce clasamentul și cine este la coada listei
INCIDENT Suma colosală pe care a trebuit să o achite un român pe aeroportul din Stuttgart, deși avea bilet
11:13
Suma colosală pe care a trebuit să o achite un român pe aeroportul din Stuttgart, deși avea bilet
ULTIMA ORĂ Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova
09:43
Incendiu puternic într-un bloc din municipiul Craiova
ULTIMA ORĂ Frații Mocanu ar fi cerut ca procesul lor să se țină prin videoconferință. Astăzi se judecă cererea de reducere a pedepselor
09:39
Frații Mocanu ar fi cerut ca procesul lor să se țină prin videoconferință. Astăzi se judecă cererea de reducere a pedepselor
EVENIMENT Un bărbat și-a agresat fosta iubită, nemulțumit că aceasta a pus capăt relației. Ce pedeapsă a primit, deși femeia și-a retras plângerea
09:32
Un bărbat și-a agresat fosta iubită, nemulțumit că aceasta a pus capăt relației. Ce pedeapsă a primit, deși femeia și-a retras plângerea
SPORT Dănuț Lupu știe cine este antrenorul potrivit pentru Rapid. „Îl stimez pentru ce a făcut. Lui i-aș da șansa să pregătească echipa”
09:10
Dănuț Lupu știe cine este antrenorul potrivit pentru Rapid. „Îl stimez pentru ce a făcut. Lui i-aș da șansa să pregătească echipa”
Mediafax
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
Digi24
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024
Cancan.ro
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Adevarul
Cine sunt cei cinci politicieni europeni care ar putea călca pe urmele lui Viktor Orbán într-o politică ostilă față de UE
Mediafax
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de oameni
Click
„L-am luat ca din oală pe bărbată-miu din pat”. Urgența care a alertat-o pe Theo Rose în timpul nopții
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Cancan.ro
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
La câte puncte se reține permisul în 2026. În ce situații se dublează perioada de suspendare și când dai examen de redobândire?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Căsătoria scade riscul de cancer? Iată ce a descoperit un studiu pe 4 milioane de cazuri!
DESCOPERIRI Mister rezolvat după patru secole: unde se afla, de fapt, casa londoneză a lui Shakespeare
12:10
Mister rezolvat după patru secole: unde se afla, de fapt, casa londoneză a lui Shakespeare
FLASH NEWS Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală
12:07
Funcționarii europeni renunță la WhatsApp. Care sunt motivele care au împins UE spre suveranitatea digitală
POLITICĂ Căderea regimului Orban din Ungaria pune România pe gânduri: „oglinda” unei politici blocate la București
11:55
Căderea regimului Orban din Ungaria pune România pe gânduri: „oglinda” unei politici blocate la București
Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
11:55
Ce se întâmplă dacă PSD iese de la guvernare. 3 scenarii posibile și cum ar putea să supraviețuiască Bolojan
MILITAR SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite
11:32
SUA trec la un „regim de război”. Pentagonul vrea ca producătorii americani de automobile să producă armament pentru armata Statelor Unite
RELIGIE Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca
11:28
Pelerinaj istoric, pentru prima dată în România. Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va fi adus de la Muntele Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca

Cele mai noi

Trimite acest link pe