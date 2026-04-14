Prima pagină » Actualitate » Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement

Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement

Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement
Galerie Foto 11

Reporterii Gândul au verificat șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Muncitorii au început să toarne asfalt pentru alei, iar mai multe cabluri pentru utilități au fost îngropate. Locația este plină de balastru, iar ritmul de lucru pare totuși unul destul de încet. Când trebuie finalizat parcul.

Zilele trecute, într-o zi obișnuită din săptămână, ritmul de lucru la Parcul Liniei Faza 3 era unul scăzut.

Pe șantier, în zona Lujerului – Timonierului, la ora 15.00 nu se mai găseau muncitori.

Locația prinde totuși un contur. S-a început asfaltarea aleilor și îngroparea cablurilor pentru utilități. Pe șantier sunt mormane întregi de balastru, cu ajutorul căruia se va modela tot terenul, care înainte era un adevărat maidan.

Muncitorii au reușit  să scoată întreaga linie de cale ferată care deservea o fabrică de pe vremuri.

A fost menținută însă șina de tren care aparține CFR, fiind o cale ferată strategică. Aceasta va fi acoperită cu materiale care pot fi demontate foarte ușor.

Când ar putea fi terminat parcul

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, declara, recent, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, când va fi deschis Parcul Liniei Faza 3.

„Suntem acum în șantier cu Faza 3, care pleacă de la Lujerului și va ajunge la Valea Cascadelor. Faza 3 este împărțită în 4 tronsoane, așa cum am stabilit cu constructorul. Două vor fi gata în această vară, în iulie. Întregul proiect, toată Faza 3, va fi gata la final de an”, a anunțat Paul Moldovan în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Lucrările la Faza 3 au început în luna iulie 2025.

Parcul Liniei Faza 3 va fi împărțit pe 4 tronsoane

Parcul Liniei Faza 3 este o suprafață de 81.500 mp, dintre Valea Cascadelor și Lujerului, de-a lungul fostei linii de cale ferată.

Tronsonul 1, Valea Lungă – Valea Cascadelor va cuprinde:

  • Cycle Hub (spațiu modular de unde pot fi închiriate biciclete)
  • Două locuri de joacă pentru copii
  • Teren fotbal, Două zone de alimentație publică
  • Loc de joacă pentru câini
  • Teren badminton
  • Zonă pentru ping pong
  • Două fântâni wall

Tronsonul 2 (Valea Lungă – Moinești) va cuprinde:

  • Loc de joacă pentru copii
  • Skate park
  • Zonă calisthenics
  • Fântână dry deck cu zonă de ședere
  • Zonă alimentație publică

Tronsonul 3 (Moinești – Răsăritului) va avea:

  • Grădină urbană
  • Zonă expozițională
  • Două zone de alimentație publică
  • Două locuri de joacă pentru copii
  • Loc de joacă pentru câini
  • Piațetă

Tronsonul 4 (Răsăritului – Lujerului):

  • Teren de baschet
  • Teren de volei
  • Loc de joacă pentru copii;
  • Trei zone pentru alimentație publică
  • Zonă de șah
  • Spațiu de fitness
  • Cycle hub.

Parcul Liniei Faza 3, cât costă

Lucrările vor costa în total 72 de milioane de lei.

Parcul Liniei va avea în total 4,2 km lungime și se va întinde de-a lungul fostei linii de tren care trecea, pe vremuri, pe lângă APACA și pe lângă tot Cartierul Militari. Va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni.

„În Faza a III-a, va fi cel mai lung parc liniar din România cel puțin, așa cum există și la New York și la Paris. Va fi un parc de 4 km, promenadă, care va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni”, declara primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la deschiderea Fazei I a Parcului Liniei.

Cele mai noi

Trimite acest link pe