Ciucu crește chiria pentru Arena Națională. Cât trebuie să plătească Gigi Becali și Andrei Nicolescu pentru un meci

Chiria pentru Arena Națională urmează să crească în perioada următoare, conform dezvăluirilor făcute de primarul Capitalei Ciprian Ciucu pentru Prosport. Dinamo și FCSB vor fi nevoite să plătească 7.000 de euro în plus la fiecare meci, adică aproximativ 42.000 de euro.

Crește chiria pentru Arena Națională

Întrebat de Prosport dacă „Primăria Generală are în plan creșterea tarifelor pentru închirierea Arenei Naționale în anul 2026?”, Ciucu a răspuns:

„La data prezentei, Primăria Municipiului București are în plan majorarea tarifelor de închiriere cu aproximativ 17%–20%, raportat la nivelurile prevăzute în anexa nr. 1 la HCGMB nr. 59/2017, cu modificările și completările ulterioare (HCGMB nr. 228/2021). Propunerea urmează să fie supusă aprobării, conform procedurilor legale”

În prezent, prețul chiriilor celor patru stadioane din București, pentru un singur meci este de:

45.000 de euro – Stadionul Steaua

– Stadionul Steaua 35.000 de euro – Arena Națională

– Arena Națională 22.000 de euro – Arcul de Triumf

– Arcul de Triumf 12.000 de euro – Stadionul Rapid

„Aveți vreun plan pentru repararea acoperișului Arenei Naționale?”

La începutul lunii martie, după FCSB – Metaloglobus (4-1), Arena Națională a fost inundată din cauza zăpezii care s-a topit. Toată apa s-a scurs în zona VIP a stadionului, iar studiourile TV au fost inundate.

Despre acest incident, primarul Ciprian Ciucu spune că: „Prelata acoperișului fix al Arenei Naționale nu prezintă crăpături sau fisuri și se află în stare corespunzătoare de funcționare. Situația semnalată a fost determinată de condiții specifice, generate de acumulări și scurgeri de apă provenite din topirea zăpezii, în zona de prindere a prelatei de structura de susținere. Din punct de vedere constructiv, acoperișul fix nu este complet etanș.”

Întrebat de către colegii de la Prosport dacă există „vreun plan pentru repararea acoperișului Arenei Naționale”, Primăria Capitalei a motivat că:

„În spațiul public au apărut în ultima perioadă informații potrivit cărora acoperișul retractabil al stadionului Arena Națională nu ar fi funcțional. Dorim să clarificăm faptul că acesta este funcțional, fiind supus unor lucrări majore de reparații și modernizare în perioada 2022–2023, tocmai pentru a asigura utilizarea în condiții optime și de siguranță. Operarea acoperișului se face strict în conformitate cu specificațiile tehnice ale producătorului, care impun anumite limitări: pe timpul iernii, acoperișul rămâne deschis, iar membrana este depozitată

în cubul video;

temperatura minimă pentru operare este de +2°C;

viteza maximă a vântului permisă este de 20 km/h;

acoperișul nu poate fi acționat în condiții de precipitații (ploaie, zăpadă,grindină).”

