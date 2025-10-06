VIDEO. Circ în fața Parchetului General. Șoșoacă, așteptată de sute de susținători cu vuvuzele și pancarte

Puhoi de lume s-a strâns luni la Parchetul General, acolo unde este audiată Diana Șoșoacă. Susținătorii au venit pregătiți cu pancarte și vuvuzele, ca să-i semnaleze că nu e singură în fața „cenzurii”.

Acuzațiile care i se aduc sunt cuprinse în patru dosare penale: lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite.

Susținătorii au adus cu ei pancarte pe care scrie: „Cenzura de orice fel este interzisă”.

Șoșoacă a mai fost citată o dată, însă nu s-a prezentat pe motiv că nu se afla în țară. Ulterior, a emis o declarație publică în care a spus:

„Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România! Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România!”.

