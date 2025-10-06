Cu imunitatea parlamentară amenințată, Șoșoacă trebuie să vină azi în fața procurorilor, pentru audieri. Parchetul General o cercetează în 4 dosare

Lidera SOS, Diana Șoșoacă, le transmite procurorilor Parchetului General că nu vor reuși să o aducă în cătușe la audieri, chiar dacă „se tem de adevăr” și vor să o „reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume”. Luni, 6 octombrie, aceasta trebuie să apară în fața organelor de anchetă, în patru dosare penale cu privire la acuzațiile de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și de promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite.

„Pentru că nu am furat”, mai spune Șoșoacă în continuarea declarației publice pe care o face cu privire la motivele pentru care nu ar trebui încătușată și dusă cu forța la audieri.

La primul termen nu a putut fi prezentă din cauză că se afla la Bruxelles, a motivat aceasta și a cerut procurorilor un alt termen. Ulterior, a emis și o declarație publică.

„Vreau să fie foarte clar: nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România! Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România!”, a afirmat aceasta.

Șoșoacă aduce acuzații instituțiilor statului că urmăresc să o reducă la tăcere, iar dosarele pe care le are au conotații politice.

„Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume. Le transmit public procurorilor și celor care trag sforile din umbră: nu veți reuși! Nu puteți să mă opriți nici prin dosare fabricate, nici prin amenințări, nici prin hărțuire! România și Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică și instituțională din țara noastră! S.O.S. România va denunța aceste abuzuri peste tot, în țară și în afara țării, iar adevărul va ieși la lumină.”

Procurorul General al României, Alex Florența, a declarat, la Digi24, că lipsa fizică a Dianei Șoșoacă, de la audieri, nu împiedică derularea celorlalte proceduri necesare, printre care și solicitarea transmisă către Parlamentul European de ridicare a imunității parlamentare a liderei SOS.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Diana Șoșoacă, în vrie pe Facebook: „Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune

Șoșoacă, dezlănțuită față de procurorii care au cerut ridicarea imunității. „Am denunțat dictatura globalistă”