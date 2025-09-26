Europarlamentara și lidera SOS România, Diana Iovanovici Șoșoacă, le-a transmis moldovenilor să voteze împotriva partidului președintei Maia Sandu la alegerile parlamentare de duminică pentru a nu intra într-un război cu Federația Rusă și pentru a-și salva „suveranitatea”.

Prin mesajul de mobilizare pentru alegerile din Republica Moldova, Diana Șoșoacă acuză Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune liberală pro-europeană, că este susținut de rețelele miliardarului american George Soroș. De asemenea, europarlamentara ultranaționalistă acuză Uniunea Europeană de „dictatură”.

„Cetățeni ai Republicii Moldova, românii de dincolo de Prut, votați împotriva partidului Maiei Sandu. Nu votați pentru UE pentru că nu veți mai avea nimic. Aveți parte de cea mai mare dictatură. Maia Sandu reprezintă tot ce poate fi mai rău pentru o națiune. Un fel de Cruela care vă smulge pielea de pe voi. Este o soroșistă. Este cea care vă bagă în război. Este cea care a renunțat la independență și suveranitate în fața dictaturii Uniunii Europene.”

Eurparlamentara a continuat să zică că Moldova este un stat artificial și parte a teritoriului României, atacând-o pe președinta Maia Sandu cu insulte și acuzații grave.

„Uitați-vă ce s-a întâmplat cu România, care nu mai are stat de drept. Voi nu mai aveți stat de drept. Opinia gândurilor, libertatea de exprimare, libertatea religioasă, sunt garantate. Nu se poate să bagi în pușcărie oameni doar pentru că au alte idei diferite față de tine, Maia Sandu. Nu se poate să închizi televiziuni pentru că au o altă retorică Madame Maia Sandu. Nu se poate să ucizi oameni doar pentru că au drpetul să-ți facă opoziție, doamnă Maia Sandu…madame de companie Soroș. Într-o democrație madame Soroș, nu închizi ziariști, social-media, nu cenzurezi pe nimeni. Într-o democrație există dreptul la libertate, la viață, la sănătate, la liberă exprimare, la opinie, la gândire, și trebuie întotdeauna într-o democrație să existe o opoziție care să te și înjure doamna Maia Sandu. Și nu, Maia Sandu nu ești președinta Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat artificial, creat de ăia împotriva căruia că spui tu că lupți, SOVIETICII, plaga secolului trecut. MOLDOVA este ROMÂNIA, Maia Sandu. Oricâtă spălare pe creier au făcut sovieticii, încă mai există români! Într-o democrație, nu distrugi familii. Într-un stat suveran, creștin, nu îți faci clipuri pro-LGBT, tu Madame Maia Sandu, fără familie și copii. Peștele de la cap se împute. Iar tu puți. Nu avem nevoie de partidul tău, nu avem, nevoie de trădarea ta. Românii de peste Prut trebuie să-și voteze românii, nu ucigașii, nu CĂLĂII ca tine Maia Sandu, VÂNDUTO, TRĂDĂTOARE nenorocită ce ești. Ai ajutat la fraudarea alegerilor din România, împreună cu puterea de la București. Ești doar o HOAȚĂ ordinară, o PROSTITUATĂ politică vândută regimului Soroș. Românii de peste Prut, revoltați-vă. Nu votați PASUL lor, pentru că este PASUL spre desființarea Moldovei lui Ștefan. Iar nenorocita ailaltă care vine cu Moldova mare, care a venit în cabinetul meu de la Iași, înjurând-o pe Maia Sandu, alte prostituate politice. Luați labele de pe România și Moldova noastră. Moldova este România. Maia Sandu trebuie să dispară. PAS trebuie să dispară. Fiți oștenii lui Ștefan cel Mare care a apărat Europa de otomani. Atenție români, nu vă mai votați călăii, nu mai votați oameni care nu-și iubesc țara și neamul lor. Gândiți că nu doare. La LUPTĂ! ”, a spus Diana Șoșoacă.

Autorul recomandă: