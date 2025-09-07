Circulația a nouă linii de transport în comun, 70, 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 și 323, va fi modificată temporar duminică din cauza evenimentului sportiv „Ladies Run”, a informat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Traficul rutier va fi restricționat pe Bd. Mircea Vodă – între orele 13:00 – 21:00 – și pe Bd. Unirii (Piața Alba Iulia), Piața Unirii, Bd. Decebal, Piața Hurmuzachi (fără afectarea traficului în intersecție) între orele 15:00 – 21:00.

Linia 70 va func ționa cu troleibuze cu autonomie, începând cu ora 15:00, pân ă la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul Bd. Basarabia și intersecția Str. Baba Novac/ Șos . Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos . Mihai Bravu, Calea Călărași, Str. Delea Veche, apoi traseul actual.

Linia 73 va funcționa de la ora 15:00, p ân ă la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul Pia ța de Gros și intersecția Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/Bd. I.C. Brătianu (Piața Unirii), apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, p ân ă la stația Piața Sf ânta Vineri. Cel ălalt sens nu se modifică.

Linia 97 va funcționa, de la ora 15:00, p ân ă la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul Cl ăbucet și intersecția str. Traian/Calea Călărași, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea C ălărași, Piața Hurmuzachi, Șos . Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, str. Nerva Traian, apoi traseul actual.

Autobuzele liniei 104 vor circula, de la ora 15:00, p ân ă la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul Complex Pantelimon și Piața Hurmuzachi, apoi pe un traseu modificat pe Calea Călărași, Bd. Corneliu Coposu, str. Halelor, Splaiul Independenței, Bd. Eroii Sanitari, Piața Operei, cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Eroilor, Splaiul Independen ței, Bd. Națiunile Unite, Bd. Libertății, Bd. Unirii, Piața Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Calea Călărași, Piața Hurmuzachi, Șos . Mihai Bravu, apoi traseul actual.

De asemenea, linia 116 va funcționa, de la ora 15:00 p ân ă la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul Gara Progresul și Piața Unirii, apoi pe un traseu modificat, pe sensul spre terminalul Piața Sf ânta Vineri, de la intersec ția Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Unirii/Bd. I. C. Brătianu, apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, p ân ă la stația ‘Piața Sf ânta Vineri’. Cel ălalt sens nu se modifică.

Linia 117 va funcționa, de la ora 15:00 p ân ă la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul Cartier Confort Urban și Piața Unirii, apoi pe un traseu modificat pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, p ân ă la stația ‘Piața Sf ânta Vineri’. Cel ălalt sens nu se modifică.

Totodată, linia 123 va funcționa, de la ora 15:00 p ân ă la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul CET Sud Vitan și intersecția Calea Vitan/Bd. Octavian Goga/ Calea Dudești, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul M ărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, apoi traseul actual.

Linia 312 va funcționa, de la ora 13:00 p ân ă la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul Arcade Berceni și intersecția Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Piața Unirii, p ân ă la stația Piața Unirii 1. Celălalt sens nu se modifică.

Linia 323 va funcționa, de la ora 13:00 p ân ă la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între ‘Ze țarilor’ și intersecția Bd. Mircea Vodă/ bretea Pasaj Mărășești, apoi pe bretea Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, p ân ă la stația Piața Unirii 1, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. M ărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual

