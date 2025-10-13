CFR anunță suspendarea temporară a circulației trenurilor pe ruta București Nord – Pipera – Mogoșoaia – Aeroportul Otopeni, în perioada 14 – 17 octombrie 2025, între orele 09:00 – 14:00 pentru efectuarea unor lucrări de întreținere tehnică.

Potrivit CFR, circulația trenurilor pe ruta care face legătura între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă va fi suspendată temporar timp de patru zile, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la infrastructura feroviară.

„Reluarea circulaţiei se va face zilnic, la ora 14:00, după finalizarea lucrărilor planificate”, a precizat compania într-un comunicat transmis marți, potrivit G4Media.ro.

În intervalul menționat, personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF Bucureşti va executa lucrări de întreţinere tehnică și revizii bianuale la electromecanismele de macaz și schimbătoarele de cale, conform reglementărilor feroviare, anunță CFR.

Pentru a reduce disconfortul pasagerilor, Societatea de Transport București (STB) va relua linia expres 780, care va funcționa în perioada 14 – 17 octombrie, între orele 08:30 și 15:00, cu plecări la fiecare 30 de minute de la terminalele „Gara Basarab” și „Aeroport Henri Coandă”.