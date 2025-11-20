Ciucu vrea să facă Paris din București

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat pentru funcția de primar general al Bucureștiului din partea PNL, și-a prezentat azi planul pentru București. Întrebat „care este până la urmă viziunea, ce oraș vom avea noi peste 4 ani, peste 8 ani, peste 16 ani, căci ne-ați propus un program pe 25 de ani și sunt curios cum se va termina?”, Ciprian Ciucu a replicat:

„Am propus pe 10 ani, că nu am de gând să stau mai mult în politică, maxim 10 ani, viziunea este Parisul. Orașul pus la punct asta înseamnă să–ți placă să locuiești acolo. Și nu am spus Parisul pentru că Micul Paris și ceea ce ne leagă în istorie, am spus Paris pentru tipul de politici aplicate în ultimii ani: pietonalizarea, viața culturală, aceasta este viziunea, practic”, a spus Ciprian Ciucu în cadrul dezbaterii.

