Ciprian Ciucu: „Poliția locală are o imagine proastă în toată țara, dar, ca primar, nu puteam face nimic fără ea”

Ciprian Ciucu, candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei, și-a prezentat viziunea pentru București. El a vorbit, printre altele, despre poliția locală, pe care o laudă și spune că fără ea „nu puteam face nimic”.

„Poliția locală are o imagine foarte proastă în toată țara. Și e păcat. Eu, ca primar, fără poliția locală nu făceam nimic. Cu poliția locală am rezolvat o grămadă de lucruri. Nu puteam să sistematizez, să asfaltăm străzi, dacă nu mutam mașini, să facem curățirea, să marcăm locuri de parcare. Disciplina în construcții este la poliția locală, protecția mediului, și am confiscat mașini care aruncau gunoiul în tot sectorul, avem peste 20 de mașini confiscate. Pe zona, economică, în sectorul 6,

într-o primă etapă unii au plecat, dar am făcut concursuri reale și am reîmprospătat poliția locală. Și i-am crescut capacitatea de acțiune investind în 2300-3000 de camere, care identifică problema, trimite polițistul local acolo. Am crescut capacitatea de opreaționalizare și de aceea avem succesele pe care le avem, pentru că am polițiști locali care merg la traininguri, care își cunosc meseria și care nu intervin abuziv și care colaborează foarte bine cu celelalte agenții ale primăriei. Trebuie să avem această colaborare și interoperabilitate între poliția locală a primăriei Municipiului București și cea de Sector”, a spus Ciprian Ciucu.