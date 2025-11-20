Prima pagină » Actualitate » Sondaj INSCOP. Băluţă şi Ciucu în fruntea cursei pentru Primăria Capitalei. Cum arată tot clasamentul

Luiza Dobrescu
20 nov. 2025, 10:15, Actualitate
Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, candidatul USR la alegerile parţiale de la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, pierde tot mai mul teren în faţa candidaţilor PNL-Ciprian Ciucu, PSD-Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu(independentă susţinută de AUR şi PNŢCD). 

În timp ce Anca Alexandrescu, susţinută de AUR şi PNŢCD, câştigă teren pe zi ce trece, Cătălin Drulă se distanţează pe zi ce trece de grupul celor care luptă pentru primele trei poziţii în clasamentul preferinţelor românilor.

Dintr-un total de 83,6% al potenţialilor alegători care şi-au exprimat o opţiune de vot, 26,6% l-ar vota pe Daniel Băluță (PSD), 24,2% pe Ciprian Ciucu (PNL), iar 19,1% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). 11,6% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București, 6,5% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS), 3,5% pentru Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 3,5% pentru Eugen Teodorovici (independent), 1,7% pentru Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,7% pentru Dan Cristian Popescu (independent). 0,9% dintre respondenții cu o opțiune de vot îl aleg pe Gigi Nețoiu (independent), 0,3% îl aleg pe Dan Trifu (independent), 0,2% pe George Burcea (POT), iar 0,2% indică un alt candidat.

Ciprian Ciucu, la baionetă cu Daniel Băluţă

Din cei 83, 6 % chestionaţi, 62,9% din totalul eșantioului şi-au exprimat intenţia clară că vor merge la vot. Dintre aceştia, 27,1% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca Primar General al Municipiului București, 24% pe Daniel Băluță (PSD), iar 21,3% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD). 12,1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR), 7,6% pe Ana Ciceală (SENS), 2,1% pe Alexandru Zidaru Makaveli (independent), iar 2% pe Eugen Teodorovici (independent). 1,1% dintre bucureștenii care ar merge sigur la vot l-ar alege pe Vlad Gheorghe (Partidul DREPT), 1,1% pentru Dan Cristian Popescu (independent), 1% pe Gigi Nețoiu (independent), 0,4% pe Dan Trifu (independent), 0% pe George Burcea (POT), iar 0,1% indică un alt candidat.

Operatorii de sondare a opiniei au obţinut datele în intervalul 17-19 noiembrie 2025, în urma unor interviuri telefonice, pe un eşantion de 1.107 persoane, cu vârstă de şi peste 18 ani, cu o marjă de eroare de ± 2,95 %, la un grad de încredere de 95%.

