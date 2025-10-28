Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui(USR) vrea desfiinţarea pensiilor speciale pentru primari. Acesta anunţă că a şi depus un proiect în acest sens.

Năsui scrie marţi că dacă pensiile magistraţilor nu pot fi eliminate, sigur se vor putea desfiinţa altele care încă n-au intrat în vigoare şi anume acelea ale primarilor.

„Am depus proiectul de desființare a pensiilor speciale ale primarilor(…) Restul pensiilor speciale, însă, pot fi tăiate. Dar de ele guvernul nu se atinge. Pensiile speciale ale primarilor n-au intrat în vigoare până acum pentru că fiecare guvern a tot amânat aplicarea lor. Dar de ce fac asta și nu abrogă direct legea? Pentru că vor să pară că nu sunt de acord cu pensiile speciale, dar și le doresc. Așa că vor să intre în vigoare cu mâna CCR. Motivul va fi că nu poți amâna la nesfârșit aplicarea unei legi. Un lucru corect. Și un lucru pe care CCR l-a mai spus. După care guvernul va da din umeri și va spune „N-avem ce face. Ne obligă CCR să dăm pensii speciale și la primari. Noi n-am vrut, dar ne obligă ei.” Eu vă propun să nu ajungem acolo. De aceea am depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor de pe acum. Tocmai ca să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR. Vă voi ține la curent dacă guvernul Bolojan îl susține sau nu. Și, evident, cu votul în parlament al fiecărui partid.”

Năsui mai scrie că statul cheltuieşte doar „8%” cu pensiile magistraţilor şi rămâne pesimist când vine vorba de reuşita unui demers politic care să ducă la eliminarea acestora.

„Dacă guvernul tot a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, atunci ar trebui să taie și de la politicieni. Nu de alta, dar deocamdată de la ei nu a tăiat nimic. Luna trecută statul a dat 1.5 miliarde de lei pe pensii speciale. Din această sumă, pensiile speciale ale magistraților reprezintă doar 8%. Da, toată lupta din guvern/coaliție și de la CCR a fost pentru doar 8% din problemă. Pe acestea nu a reușit nici măcar guvernul Boc să le taie, care până acum e singurul guvern care chiar a tăiat pensii speciale."

