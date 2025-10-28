Prima pagină » Actualitate » Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”

Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor: „Să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR”

Luiza Dobrescu
28 oct. 2025, 09:09, Actualitate
Claudiu Năsui a depus proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor:

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui(USR) vrea desfiinţarea pensiilor speciale pentru primari. Acesta anunţă că a şi depus un proiect în acest sens. 

Năsui scrie marţi că dacă pensiile magistraţilor nu pot fi eliminate, sigur se vor putea desfiinţa altele care încă n-au intrat în vigoare şi anume acelea ale primarilor.

„Am depus proiectul de desființare a pensiilor speciale ale primarilor(…) Restul pensiilor speciale, însă, pot fi tăiate. Dar de ele guvernul nu se atinge.

Pensiile speciale ale primarilor n-au intrat în vigoare până acum pentru că fiecare guvern a tot amânat aplicarea lor.

Dar de ce fac asta și nu abrogă direct legea? Pentru că vor să pară că nu sunt de acord cu pensiile speciale, dar și le doresc. Așa că vor să intre în vigoare cu mâna CCR.

Motivul va fi că nu poți amâna la nesfârșit aplicarea unei legi. Un lucru corect. Și un lucru pe care CCR l-a mai spus.

După care guvernul va da din umeri și va spune „N-avem ce face. Ne obligă CCR să dăm pensii speciale și la primari. Noi n-am vrut, dar ne obligă ei.”

Eu vă propun să nu ajungem acolo. De aceea am depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor de pe acum.

Tocmai ca să eliminăm riscul că vor intra în vigoare prin CCR. Vă voi ține la curent dacă guvernul Bolojan îl susține sau nu. Și, evident, cu votul în parlament al fiecărui partid.”

Năsui mai scrie că statul cheltuieşte doar „8%” cu pensiile magistraţilor şi rămâne pesimist când vine vorba de reuşita unui demers politic care să ducă la eliminarea acestora.

„Dacă guvernul tot a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, atunci ar trebui să taie și de la politicieni. Nu de alta, dar deocamdată de la ei nu a tăiat nimic.

Luna trecută statul a dat 1.5 miliarde de lei pe pensii speciale.

Din această sumă, pensiile speciale ale magistraților reprezintă doar 8%. Da, toată lupta din guvern/coaliție și de la CCR a fost pentru doar 8% din problemă.

Pe acestea nu a reușit nici măcar guvernul Boc să le taie, care până acum e singurul guvern care chiar a tăiat pensii speciale.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Față în față cu ministrul Justiției. Pleacă Guvernul dacă legea pensionării magistraților pică la CCR? / Despre actualizarea taxelor de timbre / Inteligența artificială intră în penitenciare

Kelemen Hunor: „Dacă nu închidem subiectul cu pensiile magistraților, vom fi o majoritate impotentă, care nu e în stare să facă o lege. Oamenii spun: Plecaţi!”

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei
08:58
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.343. Zelenski anunță extinderea atacurilor cu rachete și drone asupra Rusiei
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească
08:54
LUKOIL își vinde activele internaționale. Sancțiunile lui Trump ar putea forța compania rusă să plece din România. Carburanții riscă să se scumpească
NEWS ALERT Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Directoarea unității a fost găsită MOARTĂ în camera de gardă
08:47
Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Directoarea unității a fost găsită MOARTĂ în camera de gardă
POLITICĂ ANRE, ASF şi ANCOM, la judecata comisiilor parlamentare. Şefii acestora sunt aşteptaţi cu rapoartele reducerii de personal
08:41
ANRE, ASF şi ANCOM, la judecata comisiilor parlamentare. Şefii acestora sunt aşteptaţi cu rapoartele reducerii de personal
UTILE Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider
08:40
Cum trebuie să depozitezi corect pâinea. Recomandarea unui brutar celebru: nu, nu se ține la frigider
Mediafax
Secretarul general al ONU avertizează că omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală: „Să ne recunoaștem eșecul”
Digi24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Cancan.ro
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Adevarul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un mecanism care poate fi extins”
Mediafax
Elon Musk provoacă Wikipedia cu lansarea propriei enciclopedii bazată pe inteligența artificială
Click
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Cancan.ro
Femeia de 33 de ani care a ajuns în comă la Fundeni a murit! Ce acuzații grave de malpraxis mai are chirurgul din Sinaia care a operat-o
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Costuri uriașe pentru o piesă ascunsă de la mașinile asiatice moderne
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
O chitară electrică Gibson a lui Noel Gallagher de la Oasis, vândută la licitație
VIDEO EXCLUSIV Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!”
09:00
Dezvăluirile reputatului avocat Marian Nazat despre TENEBRELE Justiției: “Sper să aibă cineva curajul să împiedice o întoarcere la practicile odioase din urmă cu câțiva ani” / Mesajul alarmant către Nicușor Dan: „Recomand Președintelui să citească cu mare ATENȚIE Constituția!”
SPORT Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine
08:44
Cristina Neagu a plecat din România, după ce s-a retras din activitatea sportivă. Cum s-a fotografiat campioana pe meleagurile străine
SPORT De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!”
08:25
De ce a fost Gâlcă nemulțumit după 4-1 cu Unirea Slobozia. Antrenorul Rapidului anunță că schimbă primul „11”: „Va arăta altfel, cu siguranță!”
SPORT „Surpriză uriașă” marca Simona Halep. Românca revine în TENIS, la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad. Ce rol important va avea
08:20
„Surpriză uriașă” marca Simona Halep. Românca revine în TENIS, la Turneul Campioanelor 2025 de la Riad. Ce rol important va avea
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să CÂȘTIGE acest război
08:00
Valentin Stan: Moșteanu a repetat că Ucraina trebuie să CÂȘTIGE acest război