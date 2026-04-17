Clotilde Armand rupe rândurile USR şi sare în ajutorul lui Nicuşor Dan

Luiza Dobrescu
Fostul primar USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, spune că preşedintele Nicuşor Dan are ceva ce aproape nimeni în România nu are, în acest moment.

Fosta colegă de partid şi apropiată s-a referit la  legitimitate.

Prin urmare, aceasta a sărit imediat în ajutorul lui Nicuşor Dan, după reacţiile stârnite în urma interviului de la Europa FM.

Clotilde Armand continuă să promoveze o imagine a unui preşedinte onest, pe care mulţi o contestă acum, mai ales în urma interviului mai sus amintit. .

„Nu, nu cred că Nicușor Dan a fost împachetat de servicii, nu cred că este ticălos și nici că a făcut vreun pact cu «ticăloșii», cum se grăbesc unii să spună.

Să vă zic ceva. Pentru cine nu știe: Nicușor Dan este genul de politician care nu urlă, nu joacă teatru și nu intră în fiecare scandal doar ca să fie pe ecran.

E mai degrabă calculat, atent, uneori prea atent. Respectă regulile, nu sare peste Constituție, nu improvizează din impuls”, scrie Clotilde Armand pe facebook, vineri.

Argumentele pe care le aduce fostul primar al Sectorului 1 în slujba legitimităţii lui Nicuşor Dan ar fi:

” Nu e un jucător de forță brută, ci unul care încearcă să miște lucrurile fără să rupă sistemul în două. Are ritmul lui și viziunea proprie.

Miza pentru Nicușor Dan e uriașă. Nu e vorba dacă e bine intenționat – mulți încă îi acordă această prezumție.

E vorba dacă are curajul să transforme această intenție în acțiune reală.

Nicușor Dan are ceva ce aproape nimeni nu are în clipa asta în România: legitimitate. Votul oamenilor.

Și cred că Nicușor Dan rămâne fidel celor peste 6 milioane de români care i-au acordat încredere.

Încă are încrederea oamenilor din România Onestă. Dar nu la infinit”, subliniază Clotilde Armand.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice", sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul "Fără mafii"

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe