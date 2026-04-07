Prima pagină » Actualitate » Cu ce crez s-a lansat Realitatea TV acum 25 de ani și cine au fost primii prezentatori ai știrilor

Cu ce crez s-a lansat Realitatea TV acum 25 de ani și cine au fost primii prezentatori ai știrilor

Ruxandra Radulescu

Realitatea TV s-a lansat la data de 7 noiembrie 2001, cu difuzarea jurnalului de știri, prezentat de Simona Bălănescu și George Dumitrescu. În cadrul primelor momente de emisie, cei doi jurnaliști au trasat valorile noului post de știri, de la vremea aceea.

Realitatea Plus a debutat pe micile ecrane, sub denumirea de Realitatea TV, în urmă cu 15 ani. Prima emisie a fost jurnalul de știri, la începutul căruia prezentatorii Simona Bălănescu și George Dumitrescu au vorbit telespectatorilor despre valorile noului produs mass-media. Realitatea TV devenea, la acel moment, prima televiziune de știri din România.

„Un canal de știri este într-adevăr o noutate pentru piața de știri din România.

Asistați la debutului primului post de știri din România, axat pe știri, emisiuni informative și dezbateri pe temele cele mai fierbinți ale zilei.”, au spus prezentatorii Realitatea TV în prima emisie din 2001.

„Atuurile noastre sunt imparțialitatea și ritmul alert de difuzare a știrilor”

Unul dintre principiile enunțate de prezentatorii Realitatea TV era calitatea informației și imparțialitatea știrilor. Postul lui Silviu Prigoană se voia a fi o sursă credibilă de informație, transmisă în timp real.

„Nu numărul, ci calitatea unor astfel de posturi primează.

Ester un angajament pe care ni-l asumăm, conștienți că lupta pentru supremația în acest domeniu este tot mai dură.

Atuurile noastre sunt imparțialitatea în programele informative și ritmul alert de difuzare a știrilor”, mai precizau Simona Bălănescu și George Dumitru, în cadrul primei emisii Realitatea TV.

Realitatea TV, prima televiziune de știri din România cu emisie non-stop

Înființată în 2001, sub denumirea Realitatea TV, s-a remarcat rapid în peisajul mass-media autohton, de la acel moment, și a ajuns să aibă o audiență constantă. După un an, de la momentul lansării, a devenit primul canal de știri care emitea 24 din 24 de ore, buletine informative și știri de ultima oră.

Trecerea de la Realitatea TV la Realitatea Plus

Anul 2010 a reprezentat un moment de cumpănă pentru Realitatea TV. Managementul trustului Realitatea Media a fost preluat de Sebastian Ghiță, proprietarul Asesoft.

În 30 aprilie 2011, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a preluat 92% din acțiunile postului de televiziune. La scurt timp, trustul Realitatea Media a intrat în insolvență.

Această situație a marcat o schimbare majoră: o parte din Realitatea TV a devenit Realitatea Plus, care a început să emită, inițial, în format online.

La data de 7 aprilie, 2026, postul Realitatea Plus s-a închis, după ce CNA i-a retras licența pentru neplata datoriilor.

FOTO/VIDEO: Pagina de Media

Recomandarea video

Citește și

