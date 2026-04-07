Ruxandra Radulescu
Galerie Foto 3

Postul Realitatea Plus, închis marți, 7 aprilie, după 15 ani de emisie, a avut prima emisie în 2001, când s-a lansat cu denumirea Realitatea TV, la inițiativa omului de afaceri Silviu Prigoană. La vremea aceea, Realitatea TV era primul post exclusiv de știri din România.

Vestea că CNA a retras licența postului Realitatea Plus a luat prin surprindere pe mulți telespectatori fideli. De-a lungul celor 15 ani de emisie, Realitatea Plus a trecut printr-o serie de transformări.

Prima emisie Realitatea TV / FOTO: Pagina de Media

Realitatea TV, primul post de știri care a emis non-stop

Înființată în 2001, sub denumirea Realitatea TV, s-a remarcat rapid în peisajul mass-media autohton și a ajuns să aibă o audiență constantă. După un an, de la momentul lansării, a devenit primul canal de știri care emitea 24 din 24 de ore, buletine informative și știri de ultima oră.

Evoluția Realitatea TV a continuat în perioada 2002-2003 când postul și-a extins distribuția până la 80-90% din întreaga rețea de cablu din România. La scurt timp, postul a început să transmită prin satelit.

Parteneriat Realitatea TV – CNN

Data de 22 noiembrie a marcat un moment important pentru televiziunea lui Silviu Prigoană: semnarea parteneriatului cu CNN. În urma acestui eveniment, jurnaliști Realității TV urmează programul IPP CNN (International Professional Program).

Realitate TV a fost distinsă cu premiul  APTR (Asociația Profesioniștilor în Televiziune din România), atât în 2005, cât și în 2006, pentru emisiunile sale informative.

În 2005, în urma unui studiu de opinie prezentat de „Capital”, Realitatea TV  este prezentată drept cea mai credibilă stație TV din România.

Cosmin Prelipceanu și Adelin Petrișor în „garda veche” de la Realitatea TV

Realitatea TV a fost locul unde s-au făcut remarcați o bună parte a jurnaliștilor din ziua de azi. Printre aceștia se află: Cosmin Prelipceanu, Adelin Petrișor, Andreea Crețulescu sau Emil Hurezeanu.

Cum s-a transformat Realitatea TV în Realitatea Plus

Anul 2010 a reprezentat un moment de cumpănă pentru Realitatea TV. Managementul trustului Realitatea Media a fost preluat de Sebastian Ghiță, proprietarul Asesoft.

În 30 aprilie 2011, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a preluat 92% din acțiunile postului de televiziune. La scurt timp, trustul Realitatea Media a intrat în insolvență.

Această situație a marcat o schimbare majoră: o parte din Realitatea TV a devenit Realitatea Plus, care a început să emită, inițial, în format online.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe