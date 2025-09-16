CNA a descoperit 84 de „conturi INAUTENTICE”, care transmit informații false pe teritoriul României. Instituția a sesizat platforma TikTok

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat că a analizat „100 de conturi de TikTok identificate cu comportament inautentic coordonat”, iar 84 dintre acestea erau active în România, la data de 15 septembrie. CNA a solicitat platformei TikTok eliminarea acestor conturi.

„Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat astăzi date privind 100 de conturi de TikTok identificate cu comportament inautentic coordonat.

La data de 15 septembrie 2025, 84 dintre aceste conturi erau încă active pe teritoriul României.

Pentru protejarea spațiului informațional online, CNA a decis să solicite oficial platformei TikTok analiza acestor conturi și eliminarea lor”, a transmis instituția.

„Ce înseamnă „comportament inautentic” ? Un cont are comportament inautentic atunci când: 1. pare real, dar nu este – folosește poze false sau generate automat, descrieri copiate, identități inventate;

2. acționează coordonat – postează sau comentează în același timp, cu aceleași mesaje, pentru a manipula algoritmul și a amplifica artificial anumite teme;

3. evită dialogul autentic – distribuie masiv conținut politic, emoțional sau alarmist, dar fără interacțiuni personale.

Aceste semne pot fi observate de oricine: profiluri cu foarte puține informații reale, dar cu vizualizări uriașe, comentarii repetitive sau identice, ori postări care apar simultan pe mai multe conturi.

Iată un exemplu concret al efectelor periculoase care pot fi provocate de astfel de conturi:

Imaginați-vă că mai multe conturi false, care par a fi utilizatori reali din România, încep simultan să distribuie videoclipuri alarmiste despre „închiderea băncilor” folosind aceleași mesaje și hashtaguri. În câteva ore, aceste postări pot ajunge la sute de mii de oameni, determinând panică și pierderea încrederii în sistemul bancar, chiar dacă informația este complet falsă.

Efectul real: oamenii iau decizii greșite (cum ar fi retragerea masivă de bani) nu pe baza unor fapte, ci a unei campanii coordonate, creată de conturi care nici măcar nu aparțin unor persoane reale.

Acesta este motivul pentru care monitorizarea și eliminarea conturilor inautentice este esențială pentru protejarea spațiului online și a democrației.

CNA acționează ferm

Prin această măsură, CNA:

– sprijină curățarea mediului online de rețele ascunse care pot influența opiniile publice;

– colaborează direct cu platformele pentru a înlătura conținutul manipulator;

– demonstrează că instituțiile românești veghează la integritatea spațiului informațional”, a transmis CNA.

