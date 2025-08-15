CNA își depășește atribuțiile! „Am putea avea alegeri anticipate! E un scenariu pe care îl avem în vedere”

Valentin Juncan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, a transmis că este nevoie de creșterea sancțiunilor pentru dezinformare, în contextul în care, spune acesta „am putea avea alegeri anticipate”, scenariu plauzibil, având în vedere că PSD ia în considerare ieșirea de la guvernare.

Consiliul Național al Audiovizualului se pregătește încă de pe acum pentru posibilitate ca anul viitor, în primăvară, să aibă loc alegeri anticipate, în contextul tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare.

Valentin Juncan, vicepreședintele CNA, a transmis că audio-vizualul este invadat de tehnologia A.I. prin care sunt generate cu multă ușurință informații false. Acesta a subliniat că acest fenomen se amplifică, mai ales, în perioada evenimentelor politice importante. Din acest motiv, Juncan a precizat că este nevoie ca amenzile pentru prezentarea de „fake-news” să fie mai dure, întrucât, „anul viitor, în primăvară, am putea avea alegeri anticipate”.

Vicepreședintele CNA subliniază că acesta este „scenariul cel mai rău”. „Imediat după încheierea alegerilor, am redactat foarte clar care sunt nevoile autorităţii atât din punctul de vedere al modificării legii”

„La acest element se adaugă şi deepfake-ul (manipulare digitală a unei înregistrări video, audio sau a unei imagini, realizată cu ajutorul inteligenţei artificiale AI sau a altor programe specializate – n. red.). Acum, ce face CNA? Noi acţionăm în acest moment gândindu-ne şi având în minte scenariul cel mai rău, şi anume că anul viitor, în primăvară, am putea avea alegeri anticipate! Acesta este un scenariu pe care îl avem în vedere şi aici nu mă refer la elementul de politică în sine, ci mă refer la ce se întâmplă dacă! Şi cred că fiecare autoritate responsabilă ar trebui să procedeze în acest mod. Prin urmare, calendarul nostru de acţiuni şi de întărire a capacităţii de reacţie a instituţiei noastre are, în această viziune, un deadline (termen limită – n. red.) foarte clar. Imediat după încheierea alegerilor, am redactat foarte clar care sunt nevoile autorităţii atât din punctul de vedere al modificării legii – şi aici mă refer la derapajele majore care se înregistrează în mediul audio-vizual tradiţional – cât şi care sunt nevoile tehnice pentru a avea o capacitate mult mai mare să contracarăm conţinutul ilegal din online, aceste campanii despre care discutăm. Nu este o mare filozofie! În primul şi în primul rând, discutăm despre nevoia rapidă de a mări cuantumul sancţiunilor! Amenda maximă pe care o poate da CNA azi este de 200.000 de lei, adică echivalentul a 40.000 euro. Raportat la sumele care se vehiculează în media tradiţională TV/radio, în opinia noastră, văzând şi efectele aproape lipsă ale amenzilor noastre, putem să considerăm că amenzile date de CNA sunt un fel de invitaţie la a încălca legea. Un fel de abonament la încălcat legea. Nu este pentru prima dată când noi solicităm acest lucru! Am făcut-o cam de fiecare dată când a existat un anumit moment în care s-a văzut o deschidere din partea spectrului politic, dar am făcut-o mai ales acum.”,a declara Valentin Juncan, potrivit stiripesurse.ro.

Foto: Facebook