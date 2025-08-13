Cornel Nistorescu: „PSD-ul nu a închis site-uri, nu a blocat presa, nu a interzis jurnaliști”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a criticat actuala conducere din România, despre care spune că ar fi restrâns libertatea presei, lucru care, susține acesta, nu s-a întâmplat nici măcar în perioadele dominate de vechile structuri sau de partide tradiționale precum PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Iliescu nu ne-a făcut probleme majore”

Cornel Nistorescu face o comparație între perioada post-revoluționară și cea actuală, susținând că, deși existau abuzuri, presa nu era cenzurată de către structurile politice.

„Iliescu nu ne-a făcut probleme majore. PSD-ul a comis nenumărate nemernicii și afaceri cumplite și așa mai departe. Măgureanu, când am scris despre el, cum a pus oamenii de la SRI să cumpere tot tirajul de pe piață de la chioșc. Dar blocați, interziși, sancționați n-am fost. Lucruri de genul ăsta nu s-au petrecut.”

„Nicuşor Dan nu există. Nu comunică cu țara”

Invitatul face o critică dură la adresa primarului Nicușor Dan, evidențiind lipsa de comunicare cu electoratul și, spune el, absența reală din viața publică.