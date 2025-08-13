Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Cornel Nistorescu: „PSD-ul nu a închis site-uri, nu a blocat presa, nu a interzis jurnaliști”

Cornel Nistorescu: „PSD-ul nu a închis site-uri, nu a blocat presa, nu a interzis jurnaliști”

Malina Maria Fulga
13 aug. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Cornel Nistorescu: „PSD-ul nu a închis site-uri, nu a blocat presa, nu a interzis jurnaliști”
Cornel Nistorescu: „PSD-ul nu a închis site-uri, nu a blocat presa, nu a interzis jurnaliști”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a criticat actuala conducere din România, despre care spune că ar fi restrâns libertatea presei, lucru care, susține acesta, nu s-a întâmplat nici măcar în perioadele dominate de vechile structuri sau de partide tradiționale precum PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Iliescu nu ne-a făcut probleme majore”

Cornel Nistorescu face o comparație între perioada post-revoluționară și cea actuală, susținând că, deși existau abuzuri, presa nu era cenzurată de către structurile politice.

„Iliescu nu ne-a făcut probleme majore. PSD-ul a comis nenumărate nemernicii și afaceri cumplite și așa mai departe. Măgureanu, când am scris despre el, cum a pus oamenii de la SRI să cumpere tot tirajul de pe piață de la chioșc. Dar blocați, interziși, sancționați n-am fost. Lucruri de genul ăsta nu s-au petrecut.”

„Nicuşor Dan nu există. Nu comunică cu țara”

Invitatul face o critică dură la adresa primarului Nicușor Dan, evidențiind lipsa de comunicare cu electoratul și, spune el, absența reală din viața publică.

„Noi vorbim despre un personaj care nu există în piața publică decât ca o mămâie, ca un desen. Iartă-mă, ca o caricatură. Ca o hologramă care stă la Cotroceni. u există. Nu comunică cu țara. Nu comunică cu nimeni. Chiar și întrebările alea sunt goale. Sunt locuri comune. Nu spune nimic.”

Mediafax
O stare de asediu permanent. De ce Kremlinul se pregătește pentru viața după război
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Departamentul de Stat al SUA, critic cu privire la anularea alegerilor din România în raportul pentru drepturile omului
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Patru cazuri de infecție cu virsul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienți este minor
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu revine! Anunțul care răstoarnă scena politică: Inevitabil. Din toamnă ajungem la guvernare
Evz.ro
Divorț în familia Biden. Gesturile publice care au atras atenția
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Dacă nu era actriță, făcea asta?! Meseria la care visa Maia Morgenstern îți va da lumea peste cap. N-ai fi ghicit nici în 100 de ani. Adevărul despre visul ei din copilărie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se servește suc de roșii în avion?
TURISM Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive
10:51
Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive
NEWS ALERT Deținutul EVADAT, condamnat pentru act sexual cu un minor, este de negăsit. SURSE: „S-ar afla în zona Vărbilău, unde locuiește soția lui”
10:51
Deținutul EVADAT, condamnat pentru act sexual cu un minor, este de negăsit. SURSE: „S-ar afla în zona Vărbilău, unde locuiește soția lui”
POLITICĂ Ministrul de Finanțe, live, pe Gândul, de la ora 13.00. Alexandru Nazare va vorbi despre situația bugetară a României
10:47
Ministrul de Finanțe, live, pe Gândul, de la ora 13.00. Alexandru Nazare va vorbi despre situația bugetară a României
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”
10:46
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”
EXTERNE România scade indemnizația de creștere a copilului, Polonia vrea eliminarea completă a impozitelor. “Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze!”
10:39
România scade indemnizația de creștere a copilului, Polonia vrea eliminarea completă a impozitelor. “Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze!”
ACTUALITATE Salariile au pierdut cursa cu inflația! INS anunță o creștere a venitului mediu cu doar 0.6%, în timp ce inflația se apropie de 8%
10:35
Salariile au pierdut cursa cu inflația! INS anunță o creștere a venitului mediu cu doar 0.6%, în timp ce inflația se apropie de 8%
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
ACTUALITATE Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
POLITICĂ 6.000 de funcționari, luați la țintă de Bolojan. Premierul i-a băgat în ședință pe șefii instituțiilor subordonate și le cere să reducă personalul
6.000 de funcționari, luați la țintă de Bolojan. Premierul i-a băgat în ședință pe șefii instituțiilor subordonate și le cere să reducă personalul
EXTERNE CNN: Cum a ajuns summitul Trump-Putin să aibă loc într-o bază militară americană din Alaska. Alternativa ar fi fost UNGARIA
CNN: Cum a ajuns summitul Trump-Putin să aibă loc într-o bază militară americană din Alaska. Alternativa ar fi fost UNGARIA
JUSTIȚIE Complicii periculosului INTERLOP din clanul Fabian au fost reținuți. Fiul Sidoniei voia să fenteze autoritățile ca să-și reducă pedeapsa
Complicii periculosului INTERLOP din clanul Fabian au fost reținuți. Fiul Sidoniei voia să fenteze autoritățile ca să-și reducă pedeapsa
ANALIZĂ Summit-ul SUA-Rusia din Alaska, un simptom al eșecului geopolitic? „Liderul rus va fi tratat ca un VIP atunci când va ateriza pe pământ american”
Summit-ul SUA-Rusia din Alaska, un simptom al eșecului geopolitic? „Liderul rus va fi tratat ca un VIP atunci când va ateriza pe pământ american”