Cornel Nistorescu: „PSD-ul nu a închis site-uri, nu a blocat presa, nu a interzis jurnaliști”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Cornel Nistorescu a criticat actuala conducere din România, despre care spune că ar fi restrâns libertatea presei, lucru care, susține acesta, nu s-a întâmplat nici măcar în perioadele dominate de vechile structuri sau de partide tradiționale precum PSD. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Cornel Nistorescu face o comparație între perioada post-revoluționară și cea actuală, susținând că, deși existau abuzuri, presa nu era cenzurată de către structurile politice.
„Iliescu nu ne-a făcut probleme majore. PSD-ul a comis nenumărate nemernicii și afaceri cumplite și așa mai departe. Măgureanu, când am scris despre el, cum a pus oamenii de la SRI să cumpere tot tirajul de pe piață de la chioșc. Dar blocați, interziși, sancționați n-am fost. Lucruri de genul ăsta nu s-au petrecut.”
Invitatul face o critică dură la adresa primarului Nicușor Dan, evidențiind lipsa de comunicare cu electoratul și, spune el, absența reală din viața publică.
„Noi vorbim despre un personaj care nu există în piața publică decât ca o mămâie, ca un desen. Iartă-mă, ca o caricatură. Ca o hologramă care stă la Cotroceni. u există. Nu comunică cu țara. Nu comunică cu nimeni. Chiar și întrebările alea sunt goale. Sunt locuri comune. Nu spune nimic.”