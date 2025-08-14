Cine câștigă și cine pierde dacă PSD iese de la guvernare? Sociolog: „Așteptarea că un premier poate fi salvatorul națiunii e greșită”

Partidul Social Democrat pune piciorul în pragul ușii lui Ilie Bolojan. Refuză să mai meargă la ședințele de coaliție până când Guvernul nu va adopta un pachet de eliminare a privilegiilor. Ieșirea de la guvernare este o opțiune, „ultima, dar este o opțiune”, transmiteau surse social-democrate, luni. Cine pierde și cine câștigă în urma unui exit al PSD-ului din formula guvernamentală?

Sociologul Vladimir Ionaș spune, într-o analiză realizată în exclusivitate pentru Gândul, că o ieșire de la PSD de la guvernare ar afecta, în primul rând, cetățenii.

„Și-așa merg lucrurile extrem de greu, deciziile se iau foarte greu, guvernarea aceasta nu funcționează așa cum ar trebui într-o perioadă de criză. Dacă ar pica guvernul în momentul acesta, identificarea unei noi majorități ar dura foarte mult și cred că am trece printr-o perioadă extrem de dificilă”, adaugă acesta.

În plan politic, însă, sociolog crede că PSD are nevoie în acest moment de o discuție referitoare la ieșirea de la guvernare.

„Are nevoie să facă și un stil de opoziție, pentru că, altfel, AUR-ul câștigă în fiecare zi noi simpatizanți, noi adepți, noi posibili electori, prin prisma motivului că până acum guvernul a luat anumite măsuri care afectează în mare parte populația, mai ales populația din clasa de mijloc și populația săracă, și nu a venit cu nicio măsură care să contracareze acest lucru, să ducă la acea reducere a cheltuielilor.

Și, atunci, electoratul PSD simte oarecum că este nereprezentat și probabil de aici dorința aceasta de a se poziționa și în opoziție. Mi se pare o poziționare naturală, normală”, argumentează acesta.

„Singurii care câștigă în momentul de față sunt cei de la de la AUR”

În ceea ce privește imaginea lui Sorin Grindeanu în partid, dacă PSD iese de la guvernare înainte de Congresul din toamnă, sociologul consideră că „ține foarte mult de discuțiile interne”.

„Probabil că, în continuare, primarii, oamenii din teritoriu își doresc să fie la guvernare, pentru că au acces mai ușor la anumite resurse, chiar dacă-s mai puține, decât dacă ar fi în opoziție, și atunci evident că acest lucru contează”, a adăugat sociologul.

Acesta mai consideră că PSD și PNL „ar trebui să se așeze la masă”, în condițiile în care 90% dintre primarii din România provin din la cele două partide. „Pentru că altfel toți vor avea de pierdut. Singurii care câștigă în momentul de față sunt cei de la de la AUR, fără să facă nimic, nici nu trebuie să facă foarte mult”, a mai spus Vladimir Ionaș, pentru Gândul.

Sociologul a mai explicat și cum ar putea câștiga PSD în ceea ce privește capitalul de imagine, dacă ar alege calea opoziției.

„Dacă ies de la guvernare și susțin un guvern minoritar PNL-USR, iar apoi fac opoziție din Parlament și în mass-media, poate avea foarte mult de câștigat PSD-ul. Dar, repet, depinde foarte mult de care este așteptarea celor din teritoriu, pentru că, repet, pentru PSD și PNL contează foarte mult cât de mare este presiunea din teritoriu, a primarilor, a președinților de Consilii Județene. Nu e aceeași situație ca în cazul USR-ului, unde, neavând această presiune în teritoriu, pot lua decizii mult mai ușor”, a explicat Vladimir Ionaș.

„Așteptarea creată, că un premier poate fi salvatorul națiunii, e greșită”

De asemenea, sociologul susține că a avut rețineri încă de la formarea actualei coaliții, în contextul în care cele patru partide din compoziția sa au viziuni, valori și ideologii total diferite.

„Din punctul meu de vedere, ideal ar fi fost, după ce domnul președinte Nicușor Dan a câștigat alegerile, să avem un guvern PNL-USR, minoritar, susținut din Parlament de PSD, poate și UDMR și ulterior lucrurile să evolueze ca urmare a unor negocieri din interiorul Parlamentului.

Această așteptare creată, că un premier, oricare ar fi numele lui, poate fi salvatorul națiunii, e o așteptare, din punctul meu de vedere, greșită. Nimeni nu poate fi, dacă nu funcționează lucrurile cum trebuie în interiorul coaliției, în interiorul Parlamentului, mai ales, că, până la urmă, aceea este instituția care poate duce la îndeplinire toate proiectele pe care și le propune un Guvern”, a mai spus Vladimir Ionaș, pentru Gândul.

