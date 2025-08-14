Prima pagină » Știri politice » Cine câștigă și cine pierde dacă PSD iese de la guvernare? Sociolog: „Așteptarea că un premier poate fi salvatorul națiunii e greșită”

Cine câștigă și cine pierde dacă PSD iese de la guvernare? Sociolog: „Așteptarea că un premier poate fi salvatorul națiunii e greșită”

Alexandru Tudor
14 aug. 2025, 08:30, Știri politice
Cine câștigă și cine pierde dacă PSD iese de la guvernare? Sociolog: „Așteptarea că un premier poate fi salvatorul națiunii e greșită”
Galerie Foto 8

Partidul Social Democrat pune piciorul în pragul ușii lui Ilie Bolojan. Refuză să mai meargă la ședințele de coaliție până când Guvernul nu va adopta un pachet de eliminare a privilegiilor. Ieșirea de la guvernare este o opțiune, „ultima, dar este o opțiune”, transmiteau surse social-democrate, luni. Cine pierde și cine câștigă în urma unui exit al PSD-ului din formula guvernamentală? 

Sociologul Vladimir Ionaș spune, într-o analiză realizată în exclusivitate pentru Gândul, că o ieșire de la PSD de la guvernare ar afecta, în primul rând, cetățenii.

Și-așa merg lucrurile extrem de greu, deciziile se iau foarte greu, guvernarea aceasta nu funcționează așa cum ar trebui într-o perioadă de criză. Dacă ar pica guvernul în momentul acesta, identificarea unei noi majorități ar dura foarte mult și cred că am trece printr-o perioadă extrem de dificilă”, adaugă acesta.

În plan politic, însă, sociolog crede că PSD are nevoie în acest moment de o discuție referitoare la ieșirea de la guvernare.

Are nevoie să facă și un stil de opoziție, pentru că, altfel, AUR-ul câștigă în fiecare zi noi simpatizanți, noi adepți, noi posibili electori, prin prisma motivului că până acum guvernul a luat anumite măsuri care afectează în mare parte populația, mai ales populația din clasa de mijloc și populația săracă, și nu a venit cu nicio măsură care să contracareze acest lucru, să ducă la acea reducere a cheltuielilor.

Și, atunci, electoratul PSD simte oarecum că este nereprezentat și probabil de aici dorința aceasta de a se poziționa și în opoziție. Mi se pare o poziționare naturală, normală”, argumentează acesta.

„Singurii care câștigă în momentul de față sunt cei de la de la AUR”

În ceea ce privește imaginea lui Sorin Grindeanu în partid, dacă PSD iese de la guvernare înainte de Congresul din toamnă, sociologul consideră că „ține foarte mult de discuțiile interne”.

Probabil că, în continuare, primarii, oamenii din teritoriu își doresc să fie la guvernare, pentru că au acces mai ușor la anumite resurse, chiar dacă-s mai puține, decât dacă ar fi în opoziție, și atunci evident că acest lucru contează”, a adăugat sociologul.

Acesta mai consideră că PSD și PNL „ar trebui să se așeze la masă”, în condițiile în care 90% dintre primarii din România provin din la cele două partide. „Pentru că altfel toți vor avea de pierdut. Singurii care câștigă în momentul de față sunt cei de la de la AUR, fără să facă nimic, nici nu trebuie să facă foarte mult”, a mai spus Vladimir Ionaș, pentru Gândul.

Sociologul a mai explicat și cum ar putea câștiga PSD în ceea ce privește capitalul de imagine, dacă ar alege calea opoziției.

Dacă ies de la guvernare și susțin un guvern minoritar PNL-USR, iar apoi fac opoziție din Parlament și în mass-media, poate avea foarte mult de câștigat PSD-ul. Dar, repet, depinde foarte mult de care este așteptarea celor din teritoriu, pentru că, repet, pentru PSD și PNL contează foarte mult cât de mare este presiunea din teritoriu, a primarilor, a președinților de Consilii Județene. Nu e aceeași situație ca în cazul USR-ului, unde, neavând această presiune în teritoriu, pot lua decizii mult mai ușor”, a explicat Vladimir Ionaș.

„Așteptarea creată, că un premier poate fi salvatorul națiunii, e greșită”

De asemenea, sociologul susține că a avut rețineri încă de la formarea actualei coaliții, în contextul în care cele patru partide din compoziția sa au viziuni, valori și ideologii total diferite.

Din punctul meu de vedere, ideal ar fi fost, după ce domnul președinte Nicușor Dan a câștigat alegerile, să avem un guvern PNL-USR, minoritar, susținut din Parlament de PSD, poate și UDMR și ulterior lucrurile să evolueze ca urmare a unor negocieri din interiorul Parlamentului.

Această așteptare creată, că un premier, oricare ar fi numele lui, poate fi salvatorul națiunii, e o așteptare, din punctul meu de vedere, greșită. Nimeni nu poate fi, dacă nu funcționează lucrurile cum trebuie în interiorul coaliției, în interiorul Parlamentului, mai ales, că, până la urmă, aceea este instituția care poate duce la îndeplinire toate proiectele pe care și le propune un Guvern”, a mai spus Vladimir Ionaș, pentru Gândul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Citește și

DECLARAȚII EXCLUSIVE Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”
09:30
Trump FURIOS pe Zelenski / Ion Cristoiu: „E o gelozie, o concurență între doi mari actori”
POLITICĂ Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS
09:29
Finanțiștii avertizează: vine STAGFLAȚIA! Fenomenul care crește sărăcia, confirmat de cifrele INS
ADMINISTRAȚIE CJ Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice: „Nu s-a făcut recepţia şi nu s-a efectuat nicio plată””
09:03
CJ Buzău a cerut suspendarea contractului pentru achiziționarea a 61 de microbuze electrice: „Nu s-a făcut recepţia şi nu s-a efectuat nicio plată””
ANALIZĂ EXCLUSIV Războiul pe care TRUMP a promis că îl oprește în 24 de ore escaladează! Fost ministru de Externe: „A pregătit terenul”
08:00
Războiul pe care TRUMP a promis că îl oprește în 24 de ore escaladează! Fost ministru de Externe: „A pregătit terenul”
POLITICĂ Bolojan se întâlnește joi cu Asociația Comunelor din România/”Dacă dialogul la nivel național va eșua, vom sesiza CNCD, precum și organismele europene”
07:24
Bolojan se întâlnește joi cu Asociația Comunelor din România/”Dacă dialogul la nivel național va eșua, vom sesiza CNCD, precum și organismele europene”
ANALIZĂ EXCLUSIV Cele 5 întâlniri BIZARE dintre Trump și Putin, din primul mandat al președintelui american/ Cum a evoluat relația dintre cei doi lideri mondiali
07:00
Cele 5 întâlniri BIZARE dintre Trump și Putin, din primul mandat al președintelui american/ Cum a evoluat relația dintre cei doi lideri mondiali
Mediafax
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
Digi24
Avertismentul lui Miruță: Nu mai sunt bani pentru salarii!
Cancan.ro
Teo jonglează domnișoare, dar şi milioane de €. E incredibil ce fabrică de bani ascunde ispita supremă de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Mediafax
HOROSCOP 14 august 2025. Berbecii atrag atenția, iar Taurii dau lovitura financiară
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Cea mai mare gară din lume, cât 170 de terenuri de fotbal, a fost deschisă în „orașul 8D” al Chinei: Cum arată terminalul spectaculos
Digi24
Putin vrea să-l intimideze pe Trump cu „Cernobîlul zburător”. Rușii, gata să testeze „Skyfall”, racheta cu propulsie nucleară
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Evz.ro
Cont bancar și card obligatoriu. Schimbări la limitele de plată
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Caz sfâșietor în Timiș! O învățătoare s-a stins din viață în urma unui AVC, după ce abia fusese anunțată că și-a pierdut locul de muncă
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate... a venit această mărturisire neașteptată! Este un adevăr greu de spus. Nimeni nu i-a bănuit intențiile lui Robert. Acum totul a ieșit la iveală despre concurentul din Casa Iubirii: "Au fost niște lucruri"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Apartamentele vechi, alegerea preferată a românilor
ACTUALITATE Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”
09:47
Fondul de BURSE pentru studenți scade cu 52%. Peste 44.000 studenți afectați. ANOSR: „Modificările reduc impactul bugetar la doar 0,2% din deficit”
EXTERNE Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
09:15
Baby Boomers, „cea mai BOGATĂ generație care a trăit vreodată”. Cum a acumulat averi cei născuți între 1946 și 1970
SPORT Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri
09:09
Andrei Nicolescu dezvăluie motivul pentru care DINAMO nu transferă mai mulți jucători români. Ce s-a întâmplat la negocieri
EXTERNE Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
09:08
Rusia și Belarus pregătesc exercițiile militare ZAPAD. Ambele țări scot la testare arsenalul nuclear din dotare
ACTUALITATE Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital
09:04
Asasinatul din Teleorman. Cea de-a treia victimă a criminalului de la Peretu a murit în spital
GÂNDUL GREEN Putem monitoriza schimbările climatice în timp real? „O constelație de sateliți aflată în formare, pilon indispensabil pentru omenire”
09:00
Putem monitoriza schimbările climatice în timp real? „O constelație de sateliți aflată în formare, pilon indispensabil pentru omenire”