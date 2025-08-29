Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că de la 1 septembrie 2025 crește prețul rovinietei pentru autoturisme și a prezentat noile tarife:

Potrivit unui comunicat al CNAIR, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează:

rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

Totodată, se modifică și cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme: de la 250 la 500 lei (valoarea minimă) și de la 500 la 1.000 lei (valoarea maximă).

De asemenea, CNAIR precizează că tarifele pentru rovinietele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025 rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.

FOTO – Caracter ilustrativ: Promotor