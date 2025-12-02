Prima pagină » Actualitate » CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI

CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI

02 dec. 2025, 17:38, Actualitate
CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
Foto Ilustrativ

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că în data de 03.12.2025 (miercuri), în intervalul orar 15:00 – 16:00, din cauza efectuării unor lucrări la infrastructura de comunicații din centrul de date care găzduiește Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR, emiterea rovinietelor și a peajelor poate fi îngreunată.

Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, anunță compania.

Cele mai noi