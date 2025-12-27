Prima pagină » Știri externe » Rusia declanșează un atac masiv asupra Kievului, cu o zi înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump pe tema planului de pace

Rusia declanșează un atac masiv asupra Kievului, cu o zi înainte de întâlnirea dintre Zelenski și Trump pe tema planului de pace

Ruxandra Radulescu
27 dec. 2025, 09:17, Știri externe

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost ținta unui atac rusesc „masiv” sâmbătă dimineața, conform rapoartelor. Trupele de apărare aeriană și forțele armate au transmis un avertisment în privința raidului cu rachete, transmite Reuters.

Martorii au declarat că apărarea aeriană era în acțiune în oraș. Un canal militar Telegram a transmis că Rusia a capitala capitala Kievului cu rachete de croazieră și balistice.

Exploziile au răsunat în capitala Ucrainei, iar unitățile de apărare aeriană au intrat acțiune. Forțele aeriene ucrainene au precizat că dronele rusești vizau capitala și regiunile din nord-est și sud.

Alerta de raid aerian a rămas în vigoare în capitală vreme de patru ore. Nu au existat rapoarte imediate despre pagube sau pene de curent.

Raidul aerian are loc cu o zi înainte de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald, Trump, și Volodimir Zelensky, de la Mar-a-Lago. Discuțiile dintre cei doi lideri vizează planul de pace, menit să pună capăt războiului de patru ani dintre Rusia și Ucraina.

Donald Trump îți asumă rolul de „arbitru suprem” al războiului din Ucraina: „Nu are nimic până nu aprob eu”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat anterior că vine la Miami cu un nou plan de pace în 20 de puncte care include o zonă demilitarizată. Trump a părut însă receptiv la propunerile lui Zelenski și nu s-a grăbit să susțină propunerea președintelui ucrainean.

„Nu are nimic până nu aprob eu”, a spus Trump. „Așa că vom vedea ce are”, le-a spus Donald Trump jurnaliștilor de la Politico.

Cele mai noi