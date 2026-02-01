Prima pagină » Actualitate » Cod galben de ger în jumătate de țară. Temperaturi de până la -20 de grade și ninsori

Cod galben de ger în jumătate de țară. Temperaturi de până la -20 de grade și ninsori

01 feb. 2026, 13:39, Actualitate
Cod galben de ger în jumătate de țară. Temperaturi de până la -20 de grade și ninsori

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare generală de vreme deosebit de rece, ger, mai ales pe timpul nopții, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită. Avertizarea este valabilă începând de duminică până miercuri, 4 februarie. Tot în aceste zile, mai multe județe din țară se vor afla sub Cod galben de ger. 

Meteorologii anunță că urmează patru zile cu vreme deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului.

În aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

Începând cu orele serii de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă (în general de 2…10 cm), iar pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest.

Precipitații mixte

În noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est vor fi precipitații mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș. Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice și sudice cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

Cod galben de ger în Moldova

În județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui este în vigoare un Cod galben de ger, între orele 10:00 – 20:00.  În cea mai mare parte a Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade.

Cod galben de ger în Oltenia, Muntenia și Dobrogea

Meteorologii au emis un Cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă, începând de duminică, ora 14:00, până luni, 2 februarie, ora 10:00

În intervalul menționat în sudul Olteniei, al Munteniei și Dobrogei temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6…10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp).

În județele Caraș – Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50…55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Din această seară, începând cu ora 20:00 până luni, 2 februarie, ora 10:00, Codul galben se extinde în jumătate de țară. 

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

De la data de 2 februarie, ora 10:00, până la data de 3 februarie, ora 10:00, gerul se va extinde în și mai multe județe. 

În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între – 9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei.

Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

Recomandarea video

Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Adevarul
„Să nu ne mire ce va urma”. Un analist explică criza profundă de încredere în instituțiile politice. Parlamentul, la cote minime
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Hans cel Deștept: Povestea calului despre care cercetătorii au crezut că înțelege limba germană și matematica
SPORT Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
14:52
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
SPORT Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
14:40
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
CONTROVERSĂ De ce a funcționat, de fapt, Doctrina Monroe. Un istoric britanic spulberă „mitul american” și îl citează pe gen. Patton: „Dacă toată lumea gândește la fel, cineva nu gândește”  
14:36
De ce a funcționat, de fapt, Doctrina Monroe. Un istoric britanic spulberă „mitul american” și îl citează pe gen. Patton: „Dacă toată lumea gândește la fel, cineva nu gândește”  
Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump
13:59
Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump
PROTEST Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii
13:49
Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii
SPORT Povestea distrugerii echipei Unirea Urziceni, gloria fotbalului ialomițean
13:26
Povestea distrugerii echipei Unirea Urziceni, gloria fotbalului ialomițean

Cele mai noi

Trimite acest link pe