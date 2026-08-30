Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, mai multe avertizări nowcasting Cod portocaliu pentru fenomene meteo periculoase. Sunt vizate localități din județele Suceava, Alba și Neamț, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

Averse torențiale și grindină în Suceava și Alba

Potrivit meteorologilor, până la ora 16:30, în mai multe localități din județele Suceava și Alba sunt prognozate averse cu caracter torențial, care pot cumula între 25 și 35 de litri de apă pe metrul pătrat.

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În județul Suceava, avertizarea este valabilă în localitățile Moldovița, Vatra Moldoviței, Frumosu și Breaza. În Alba, sunt vizate Aiud, Teiuș, Ighiu, Galda de Jos, Mihalț, Lopadea Nouă, Stremț, Sântimbru, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, Cricău, Rădești și Râmeț.

Fenomenele pot fi însoțite de descărcări electrice frecvente și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1 până la 4 centimetri.

Cantități importante de apă, acumulate deja

ANM atrage atenția că în zonele aflate sub avertizare s-au înregistrat deja, în ultimele ore, cantități de precipitații de 25-30 l/mp.

Meteorologii avertizează că noile averse pot duce rapid la acumulări suplimentare de apă și la apariția unor probleme în zonele afectate de precipitații abundente.

Cod portocaliu și în Neamț

O altă avertizare este valabilă până la ora 17:00, în localitatea Mălini din județul Suceava și în mai multe localități din județul Neamț: Pipirig, Borca, Poiana Teiului, Hangu, Farcașa, Ceahlău și Grințieș.

În aceste zone sunt prognozate, local, averse torențiale care pot cumula 25-40 l/mp, însoțite de descărcări electrice frecvente și grindină de dimensiuni medii, între 2 și 4 centimetri.