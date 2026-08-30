Ministrul de Externe al Vaticanului, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, și-a explicat vizita la Moscova, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși și reprezentanți ai Patriarhiei Moscovei. Diplomatul Vaticanului susține că dialogul trebuie menținut deschis, în pofida dificultăților, și că izolarea nu reprezintă o soluție pentru încheierea războiului din Ucraina.

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Paul Richard Gallagher s-a întâlnit cu Serghei Lavrov și cu consilierul lui Vladimir Putin

În timpul vizitei în Rusia, încheiată vineri, arhiepiscopul Paul Richard Gallagher a discutat cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cu Iuri Ușakov, consilier pe probleme de politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, dar și cu reprezentanți ai Patriarhiei Moscovei.

A fost prima vizită a ministrului de Externe al Vaticanului la Moscova de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

„Întâlnirile pe care le-am avut la Moscova cu reprezentanți ai diferitelor misiuni diplomatice servesc la consolidarea inițiativei Sfântului Scaun de a menține deschisă calea dialogului. Suntem convinși că aceasta este calea corectă și că izolarea indivizilor sau a țărilor, sincer, nu ajută”, a declarat Arhiepiscopul Gallagher într-un interviu acordat Vatican News.

Ministrul de Externe al Vaticanului: „Vă încurajăm să analizați dacă strategiile de până acum produc rezultate”

Arhiepiscopul Gallagher a explicat că Vaticanul consideră dialogul o cale necesară, chiar dacă statele au dreptul să își stabilească propriile strategii.

„Aceasta este poziția noastră. Desigur, fiecare țară are tot dreptul să-și decidă propria strategie. Venind la Moscova și făcând ceea ce alții nu fac în acest moment, vă încurajăm să analizați dacă strategiile pe care le-ați implementat până acum produc rezultate care vor duce la o soluție la această tragedie”, a subliniat ierarhul de origine britanică.

Vaticanul și Rusia au un interes comun în privința creștinilor aflați în dificultate

Ministrul de Externe al Vaticanului a precizat că Sfântul Scaun are de mai mulți ani un canal deschis de comunicare cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, iar discuțiile nu se limitează la războiul din Ucraina.

„Rusia este profund atașată de tradiția sa creștină ortodoxă și împărtășim o preocupare comună pentru creștinii care se confruntă cu dificultăți în diferite părți ale lumii”, a adăugat el.

Arhiepiscopul Gallagher a vorbit și despre situațiile în care creștinii se confruntă cu discriminare, insecuritate sau marginalizare, chiar dacă acestea nu sunt încadrate oficial drept persecuție.

„Există țări în care, din punct de vedere tehnic, persecuția nu poate fi luată în considerare, dar există o lipsă de securitate, discriminare, prejudecăți și marginalizare. Rusia este, de asemenea, interesată de aceste probleme. Acesta este un domeniu în care încercăm să ne reînnoim angajamentul comun”, a spus arhiepiscopul.

Gallagher: „Cu cât războiul durează mai mult, cu atât va fi mai dificilă să se reconstruiască relațiile”

Reprezentantul Vaticanului a recunoscut că discuțiile privind încheierea războiului sunt dificile. El a avertizat că prelungirea conflictului face și mai complicată refacerea relațiilor dintre părțile implicate.

„Cu cât războiul durează mai mult, cu atât va fi mai dificil să se reconstruiască relațiile: există multe victime, multe răni deschise. Cu toate acestea, știm foarte bine că în istorie, toate conflictele, toate războaiele, se termină prin negocieri și un acord, după care începe reconstrucția relațiilor dintre fostele părți implicate în conflict. În acest sens, diplomația oferă speranță pentru o posibilă soluție”, a argumentat el.

„Am mers la Moscova pentru a vorbi despre pace”

Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher a spus că mesajul central al vizitei sale la Moscova a fost unul de încurajare pentru pace și de susținere a celor afectați de război.