În condțiile în care duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar conduce clasamentul partidelor favorite ale bucureștenilor. Facțiunea politică ar obține 22% din voturi, potrivit unui nou sondaj CURS. De altfel, în cadrul sondajului, bucureștenii și-au exprimat alegerile și față de PNL și AUR, precum și percepția asupra Bucureștiului.

A fost realizat un nou sondaj CURS în București privind direcția României și a Capitalei, problemele prioritare ale orașului și opțiunile electorale ale bucureștenilor. Sondajul a avut loc între 21-28 august 2026, pe un eșantion de 1.069 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din Municipiul București.

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PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate

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Respondenții au fost întrebați ce partid ar vota, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale. În fruntea clasamentului s-a aflat PSD, cu 22%. PNL ar obține 21%, AUR 20%, iar USR 18%, potrivit sondajului CURS.

Primele 4 partide sunt despărțite de doar 4 procente. De asemenea, 6% dintre respondenți ar vota cu SENS, 5% ar vota cu PNRR-Piedone, iar 4% dintre voturi ar fi oferite către SOS România. Sondajul mai arată un procent de 2% pentru ACT.

Peste 70% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită

De asemenea, 73% dintre respondenți consideră că România merge într-o direcție greșită. Doar 18% dintre respondenți cred că direcția este bună, iar 9% nu au o opinie. Datele indică o percepție predominant negativă în rândul locuitorilor Capitalei.

Sondajul mai arată că 63% dintre bucureșteni consideră că Bucureștiul merge într-o direcție greșită, în timp ce 25% dintre respondenți cred că direcția este bună. Percepția asupra Capitalei este mai puțin negativă decât cea privind evoluția României.

Totodată, traficul este principala problemă a Bucureștiului, indicată de 33% dintre respondenți. Urmează starea străzilor și drumurilor, cu 19%, și parcările, cu 11%. Impozitele și taxele au fost menționate de 8%, nivelul de trai de 7%, iar curățenia și sănătatea de câte 6%. Mobilitatea urbană rămâne astfel principala preocupare a bucureștenilor, arată sondajul CURS.

Sursă foto: Colaj Gândul/Shutterstock, Mediafax Foto