Prima pagină » Actualitate » COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență

COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență

Mara Răducanu
06 oct. 2025, 15:13, Actualitate
COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență

Ploile abundente din ultimele zile nu au rămas fără urmări. Un oraș din România închide școlile de urgență, după ce meteorologii au emis avertizare Cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, valabilă de marți dimineață până miercuri seara, cantitățile de apă putând ajunge la 110–120 l/mp. Acesta intră în vigoare de marți seară de la ora 21:00 și este valabil până miercuri, la ora 23:00.

Sorin Mihai, șeful ISJ Constanța, a transmis că hotărârea urmează să fie transmisă către Ministerul Educației. Autoritățile din Constanța se tem de faptul că precipitațiile vor produce evenimente precum cele din Bulgaria, de la finalul săptămânii trecute.

„Au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizează aprobarea suspendării cursurilor, la nivel județean”

Mai exact, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis, luni, închiderea școlilor, grădinițelor și creșelor din județul Constanța, pentru ziua de 8 octombrie, ca urmare a avertizării cod roșu de ploi abundente.

,,Începând de mâine până poimâine, municipiului Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. În ședința de astăzi (luni – n.r.) au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizează aprobarea suspendării cursurilor, la nivel județean”, a declarat prefectul Adrian Picoiu, potrivit focuspress.ro.

România va fi traversată de un al doilea ciclon, în mai puțin de o săptămână

Acesta se va manifesta prin cod portocaliu și roșu, cu risc de inundații, în majoritatea zonelor, a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, Autoritatea Națională de Meteorologie.

Un ciclon, format în nordul Italiei, se va abate marți, 7 octombrie, asupra României, când va ajunge în zona Mării Negre. Fenomenul se va manifesta prin temperaturi cu până la 7-8 grade mai scăzute decât normalul perioadei, iar precipitațiile vor fi abundente.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Ionuț a murit la doar 21 de ani după ce a petrecut alături de alți 3 prieteni, în club. Băuți, tinerii au pierdut controlul mașinii care s-a lovit violent de altă mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Bodi și-a părăsit iubita pentru fosta. Telenovela continuă
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
7 secrete ale emiratului Ras Al Khaimah pe care doar localnicii le cunosc
De la Președintele-călător la Președintele-procuror! Dovada că întotdeauna se poate și mai rău. Președintele României a ajuns să se plimbe cu rechizitorii prin lume și să le prezinte altor șefi de stat și de guvern
EDITORIAL De la Președintele-călător la Președintele-procuror! Dovada că întotdeauna se poate și mai rău. Președintele României a ajuns să se plimbe cu rechizitorii prin lume și să le prezinte altor șefi de stat și de guvern
ACTUALITATE Zăpada din octombrie, semn clar că urmează o IARNĂ TERIBILĂ. Ce anunță modelele climatice pe care le studiază meteorologii
Zăpada din octombrie, semn clar că urmează o IARNĂ TERIBILĂ. Ce anunță modelele climatice pe care le studiază meteorologii
ACTUALITATE Circulația pe Transalpina a fost ÎNCHISĂ. Zăpada atinge aproape jumătate de metru. Autoritățile avertizează șoferii
Circulația pe Transalpina a fost ÎNCHISĂ. Zăpada atinge aproape jumătate de metru. Autoritățile avertizează șoferii
ACTUALITATE Situație desprinsă din filme în Italia. Doi soți care au mers să divorțeze au descoperit că nu au fost niciodată căsătoriți. Ce s-a întâmplat, de fapt
Situație desprinsă din filme în Italia. Doi soți care au mers să divorțeze au descoperit că nu au fost niciodată căsătoriți. Ce s-a întâmplat, de fapt
POLITICĂ Economistul AUR, Petrișor Peiu, trage semnalul de alarmă: „În 10 ani, datoria publică se va dubla. România va datora 420 de miliarde de euro”
Economistul AUR, Petrișor Peiu, trage semnalul de alarmă: „În 10 ani, datoria publică se va dubla. România va datora 420 de miliarde de euro”