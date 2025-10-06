COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență

Ploile abundente din ultimele zile nu au rămas fără urmări. Un oraș din România închide școlile de urgență, după ce meteorologii au emis avertizare Cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, valabilă de marți dimineață până miercuri seara, cantitățile de apă putând ajunge la 110–120 l/mp. Acesta intră în vigoare de marți seară de la ora 21:00 și este valabil până miercuri, la ora 23:00.

Sorin Mihai, șeful ISJ Constanța, a transmis că hotărârea urmează să fie transmisă către Ministerul Educației. Autoritățile din Constanța se tem de faptul că precipitațiile vor produce evenimente precum cele din Bulgaria, de la finalul săptămânii trecute.

„Au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizează aprobarea suspendării cursurilor, la nivel județean”

Mai exact, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis, luni, închiderea școlilor, grădinițelor și creșelor din județul Constanța, pentru ziua de 8 octombrie, ca urmare a avertizării cod roșu de ploi abundente.

,,Începând de mâine până poimâine, municipiului Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. În ședința de astăzi (luni – n.r.) au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizează aprobarea suspendării cursurilor, la nivel județean”, a declarat prefectul Adrian Picoiu, potrivit focuspress.ro.

România va fi traversată de un al doilea ciclon, în mai puțin de o săptămână

Acesta se va manifesta prin cod portocaliu și roșu, cu risc de inundații, în majoritatea zonelor, a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, Autoritatea Națională de Meteorologie.

Un ciclon, format în nordul Italiei, se va abate marți, 7 octombrie, asupra României, când va ajunge în zona Mării Negre. Fenomenul se va manifesta prin temperaturi cu până la 7-8 grade mai scăzute decât normalul perioadei, iar precipitațiile vor fi abundente.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: